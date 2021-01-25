Karşılaşmanın ilk yarısı Ankara ekibinin 2-1'lık üstünlüğüyle sona erdi - Son Dakika

Karşılaşmanın ilk yarısı Ankara ekibinin 2-1'lık üstünlüğüyle sona erdi

25.01.2021 20:12
Karşılaşmanın ilk yarısı Ankara ekibinin 2-1'lık üstünlüğüyle sona erdi, System.String[]

Süper Lig'in 21 haftasında Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Süper Lig'in 21 haftasında Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Ankara ekibinin 2-1'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada ani gelişen Ankaragücü atağında sağ kanattan Saba Lobhanidze'nin ortasıyla arka direkte topu kontrol eden Paintsil'in şutu ağlarla buluştu. 0-1

15. dakikada Davidson sol kanattan ceza sahasına ortasında topa ayak koyan Babacar'ın vuruşu kaleci Korcan'da kaldı.

28. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Saba Lobhanidze'nin pasında arka direkte Paintsil topu ağlara yolladı. 0-2

38. dakikada Bakasetas'ın vuruşunda top Ankaragücü savunmasından döndü. Önüne düşen meşin yuvarlağı Salih Uçan, düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. 1-2

41. dakikada Efecan'ın ortasında arka direkte topa buluşan Salih Uçan tekrar içeriye döndürmek istedi ancak meşin yuvarlak kornere çıktı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Cüneyt Çakır x, Tarık Ongun x, Alpaslan Dedeş

Alanyaspor: Marafona xx, Fatih Aksoy xx, Francois Moubandje xx, Juanfran xx, Steven Caulker xx, Salih Uçan xxx, Anastasios Bakasetas xx, Manolis Siopis xx, Efecan Karaca xx, Khouma Babacar xx, Davidson xx

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Alpay Çelebi, Ahmet Gülay, Tayfur Bingöl, Berkan Kutlu, Damian Kadzior, Hasan Hüseyin Acar, Ceyhun Gülselam, Mustafa Pektemek, Adam Bareiro

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Erdi Dikmen xx, Zvonimir Sarlija xx, Ali Kaan Güneren xx, Tiago Pinto xx, İbrahim Akdağ xx, Endri Cekici xx, Daniel Lukasik xx, Saba Lobjanidze xxx, Joseph Paintsil xxx, Aliou Badji xx,

Yedekler: Ricardo Friedrich, Atila Turan, Idriz Voca, Michal Pazdan, Şahverdi Çetin, Alper Potuk, Assane Diousse, Emre Güral, Embiya Ayyıldız, Torgeir Borven

Teknik Sorumlu: Necati Erkmen

Goller: Joseph Paintsil (dk. 3 ve 28) (Ankaragücü), Salih Uçan (dk. 37) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: İbrahim Akdağ, Joseph Paintsil (Ankaragücü)

(İHA)

Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karşılaşmanın ilk yarısı Ankara ekibinin 2-1'lık üstünlüğüyle sona erdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasından memnun G.Saraylı Diagne'den vazgeçen West Bromwich, Ahmet Musa'yla ilgileniyor Hastanede 'kumar' iddiasına soruşturma! 5 personel açığa alındı Son Dakika: Türkiye'de 25 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 5 bin 642 yeni vaka tespit edildi Kadınlar cadde ortasında birbirine girdi, ilginç anlar kameraya yansıdı TikTok videosu çektiği sırada tren çarpan fenomen, hayatını kaybetti Dur durak bilmiyor! Ireland Baldwin kasığındaki dövmeyi göstermek için pijamasını aşağı indirdi FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı
Son Dakika: Onyekuru üçüncü kez Galatasaray'da! İşte Cimbom'un kasasından çıkacak para Son Dakika: Onyekuru üçüncü kez Galatasaray'da! İşte Cimbom'un kasasından çıkacak para         
20:31
Biden, Trump'ın orduya transseksüellerin alınmasını yasaklayan kararını kaldırdı Biden, Trump'ın orduya transseksüellerin alınmasını yasaklayan kararını kaldırdı         
19:55
Sakarya'da kamyon, 2 aracın üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı Sakarya'da kamyon, 2 aracın üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı         
19:29
Hollanda'da sokağa çıkma yasağı protestoları sonrası 15 kentte acil durum ilan edildi Hollanda'da sokağa çıkma yasağı protestoları sonrası 15 kentte acil durum ilan edildi         
19:12
Muhsin Yazıcıoğlu davasında 12 yıl sonra ilk ceza! Eski emniyet amiri Özmen'e 2 yıl hapis verildi Muhsin Yazıcıoğlu davasında 12 yıl sonra ilk ceza! Eski emniyet amiri Özmen'e 2 yıl hapis verildi         
18:37
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı         
16:19
Nevşin Mengü'den Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt         
14:56
Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı         
13:56
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu         
12:02
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü         
10:16
Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı         
09:46
Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine "Ortalık malı" diyen takipçisine fena patladı         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 20:53:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karşılaşmanın ilk yarısı Ankara ekibinin 2-1'lık üstünlüğüyle sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei