Son Dakika Haberleri: Karşılaşmanın İlk Yarısı Golsüz Tamamlandı

Karşılaşmanın İlk Yarısı Golsüz Tamamlandı

22 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Toto Süper Lig'in 21. hafta açılış maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor.

Karşılaşmanın İlk Yarısı Golsüz Tamamlandı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Toto Süper Lig'in 21. hafta açılış maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Bu maçta Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Aziz ilk defa forma giyerken, Tolgay Aslan ise ilk defa ilk on birde sahaya ayak bastı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı) 9. dakikada Kayserispor atağında Lopes, yaklaşık 40 metre sürerek getirdiği topla ceza sahasına girdi. Ortaya çevirdiği top Volkan'ın elinde kaldı. 20. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Mehmet Ekici geçti. Ekici'nin vuruşu barajı geçerken kaleci topu iki hamlede kontrol etti. 31. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar topu ceza sahası içerisine gönderdi. Soldado'dan önce müdahale eden Kayserispor defansı topu kornere gönderdi. 45+2. dakikada gelişen Kayserispor atağında Kucher'e sert bir müdahalede bulunan Soldado, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Stat: Kadir Has Hakemler: Alper Ulusoy xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Sapunaru xx, Kana Bıyık, Kucher x, Bernard Mensah xx, Şamil Çinaz x, Deniz x, Chery xx, Kravets x, Umut x Yedekler: Muammer, Hasan Hüseyin, Emre Demir, Varela, Hakan Çıtak, Berkan, Mert, Atila Turan Teknik Direktör: Hikmet Karaman Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xx, Neustadter xx, Hasan Ali xx, Serdar Aziz x, Mehmet Ekici xx, Nebil Dirar xx, Tolgay Aslan x, Ayew x, Jailson x, Soldado x Yedekler: Harun, İsmail Köybaşı, Alper, Moses, Ferdi, Miha Zajc, Frey, Valbuena, Slimani, Eljif Elmas Teknik Direktör: Ersun Yanal Kırmızı kart: Soldado (dk. 45+2) (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Tolgay Arslan, Isla (Fenerbahçe)

(Alparslan Ötüken - Turan Bulut - Erhan Kan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:51 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor
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