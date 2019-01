CARMEDYA.COM - Sedan ligi özellikle Türkiye pazarında kaos yaşanan bir yer. Çünkü burada fazlasıyla iddialı modeller var.Bizde bu iddialı modellerden ikisini sizler için bir araya getirdik.Karşılaştırmaya Honca Civic Sedan yeni 1.6 litrelik dizel motoru ile katılıyor. Ford Focus Sedan ise tamamen yenilenmiş bir tasarım ve yeni 1.5 litrelik EcoBlue dizel motor ile geliyor. Kazanan kim oldu dersiniz? Cevabı videomuzda…-2019 Ford Focus Sedan 1.5 EcoBlue Dizel kaç para?-2019 Ford Focus Sedan 1.5 EcoBlue Dizel hangi motor seçenekleriyle geliyor?-2019 Ford Focus Sedan 1.5 EcoBlue Dizel hangi donanım seçenekleriyle geliyor?-2019 Ford Focus Sedan 1.5 EcoBlue Dizel otomatik şanzımanı nasıl?-2019 Ford Focus Sedan 1.5 EcoBlue Dizel kaç litre yakıt yakıyor?-2019 Ford Focus Sedan 1.5 EcoBlue Dizelin artı yönleri neler?-2019 Ford Focus Sedan 1.5 EcoBlue Dizelin eksi yönleri neler?-2019 Honda Civic 1.6 Dizel kaç para?-2019 Honda Civic 1.6 Dizel hangi motor seçenekleriyle geliyor?-2019 Honda Civic 1.6 Dizel hangi donanım seçenekleriyle geliyor?-2019 Honda Civic 1.6 Dizel otomatik şanzımanı nasıl?-2019 Honda Civic 1.6 Dizel kaç litre yakıt yakıyor?-2019 Honda Civic 1.6 Dizelin artı yönleri neler?-2019 Honda Civic 1.6 Dizelin eksi yönleri neler? #fordfocusvshondacivic2018#fordfocusvshondacivictyper#fordfocusvshondacivicrace#fordfocusvshondacivic2017#fordfocusvshondacivichatchback#fordfocusvshondacivic2016#fordfocusvshondacivic2014#fordfocusvshondacivicreliability#2015fordfocusvshondacivic#fordfocusvshondacivic2018#fordfocusvshondacivic2017#fordfocusvshondacivictyper#fordfocusvshondacivicrace#2016fordfocusvshondacivic#2015fordfocusvshondacivic#yenifordfocusvshondacivic#fordfocusvshondacivic2019#fordfocusstvshondacivicsiThe post Karşılaştırma | Ford Focus sedan vs Honda Civic sedan appeared first on Carmedya.