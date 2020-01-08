"Karşılık vermeniz halinde daha sert saldırırız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Karşılık vermeniz halinde daha sert saldırırız' - Son Dakika

"Karşılık vermeniz halinde daha sert saldırırız"

6 saat önce

İran Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Muhammed Bakiri, ABD'nin her türlü yeni saldırısına daha sert ve ezici karşılık vereceklerini söyledi.

İran Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Muhammed Bakiri, ABD'nin her türlü yeni saldırısına daha sert ve ezici karşılık vereceklerini söyledi.

İran Genelkurmay Başkanı Bakiri, Devrim Muhafızları'nın Irak'ta bulunan ABD üstünü hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Genelkurmay Başkanı Bakiri yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin bölgeden çıkartılması gerektiğini söyleyerek, "Artık ABD'nin bölgedeki varlığına son verme zamanı gelmiştir" dedi. ABD yönetiminin İran'ı ciddiye alması gerektiğini vurgulayan Tuğgeneral Bakiri, "Dünyanın geniş bir coğrafyasına yayılan İran'ı hafife almayın. ABD'den gelecek her türlü yeni saldırıya daha ezici ve sert karşılık vereceğiz" dedi.

İran hükümet Sözcüsü Ali Rebii de Twitter hesabından bir açıklama yaparak İran Devrim Muhafızları'na teşekkür etti. Savaş istemediklerini belirten Rebii, "Savaş istemiyoruz ancak gelecek her türlü saldırıya cevabımız daha sert olacaktır" dedi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:20 Kaynak: İHA
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