Karşılıklı kaza yaptığı çiçekçinin iş yerini yaktırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karşılıklı kaza yaptığı çiçekçinin iş yerini yaktırdı - Son Dakika

Karşılıklı kaza yaptığı çiçekçinin iş yerini yaktırdı

6 saat önce

ADANA'da, Hüseyin A. karşılıklı trafik kazası yaptığı çiçekçi Ahmet S.'nin iş yerini benzin döktürüp, yaktırdı.

Karşılıklı kaza yaptığı çiçekçinin iş yerini yaktırdı, System.String[]

ADANA'da, Hüseyin A. karşılıklı trafik kazası yaptığı çiçekçi Ahmet S.'nin iş yerini benzin döktürüp, yaktırdı.

Olay, Çukurova İlçesi Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin A. ve Ahmet S. trafik kazası yaptı. Araçlarında zarar oluşan taraflar birbirleriyle kavga etti. Kavga araya vatandaşların girmesiyle aralandı. Olayın ardından anlaşan Hüseyin A. ve Ahmet S. kaza yaptıkları yerden ayrıldı. Hüseyin A. daha sonra, Ferhat P. ve İrfan T.'yi, "Gidin bu adamın iş yerini yakın. Size villa kiralayacam, ne ihtiyacınız varsa karşılıyacağım" dedi. Bunun üzerine Ferhat P. ve İrfan T. mezarlık yanında bulunan Ahmet S.'nin çiçekci dükkanını benzin döküp, yaktı. Şüpheliler daha sonra dolmuşa binerek bölgeden uzaklaştı. İş yerinin yakıldığını öğrenen Ahmet S., polisi aradı. Olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelilerin iş yerini yaktıktan sonra dolmuşa bindiğini saptayan polisler 100'e yakın güvenlik kamerası inceleyip Ferhat P. ve İrfan T.'yi evlerinde yakaladı. Ferhat P, İrfan T. ve Hüseyin A. sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:56 Kaynak: DHA
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