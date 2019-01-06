Karşılıksız Aşk Cinayetinin Görüntüleri Ortaya Çıktı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde platonik aşk yaşadığı iş arkadaşını öldüren kadın tutuklandı.
Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde platonik aşk yaşadığı iş arkadaşını öldüren kadın tutuklandı. Cinayet anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. İddiaya göre, Atatürk Caddesi
üzerinde bulunan bir fast food dükkanında çalışan 24 yaşındaki Filiz K., iş çıkışı Mehmet S. ile birlikte cadde üzerinde yürümeye başladı. Mehmet S.'ye karşı platonik aşk yaşayan Filiz K., cadde üzerinde Mehmet S. ile tartıştı. Filiz K., Mehmet S. ile evlenmek istediğini belirtti. Mehmet S.'nin teklifini kabul etmemesi üzerine sinirlenen Filiz K., elindeki tabancayla Mehmet S.'ye ateş etti. Filiz K.'nin ateş etme anı saniye saniye kameralara yansıdı.
POLİS İKNA ETTİ
Silahla vurulan Mehmet S. kanlar içinde yere yığılarak, olay yerinde hayatını kaybederken, Filiz K. ise Mehmet S.'ye ateş ettikten sonra silahı bu sefer kendisine doğrulttu. Şans eseri olay yerinde bulunan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü
polis ekipleri, Filiz K.'yi ikna ederek elindeki tabancayı aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Filiz K., ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeden çıkan Filiz K., tutuklanarak cezaevine götürüldü.
(Hüseyin Gökçeli
- Halil Dağ/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:46 Kaynak: İHA
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