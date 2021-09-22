Üye Girişi
Karşılıksız çekle 200 milyon vurgun yaptığı iddia edilen iş adamı tutuklandı - Son Dakika

Karşılıksız çekle 200 milyon vurgun yaptığı iddia edilen iş adamı tutuklandı

22.09.2021 12:05
Karşılıksız çekle 200 milyon vurgun yaptığı iddia edilen iş adamı tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde karşılıksız çek vererek onlarca kişiyi mağdur ettikten sonra, fabrikayı boşaltarak 200 milyon TL'lik mal ile kayıplara karıştığı iddia edilen iş adamı tutuklandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde karşılıksız çek vererek onlarca kişiyi mağdur ettikten sonra, fabrikayı boşaltarak 200 milyon TL'lik mal ile kayıplara karıştığı iddia edilen iş adamı tutuklandı. ifadesinde tüm borçlarının şirketini devrettiği kişiye ait olduğunu iddia eden iş adamının, "Benim herhangi bir sorumluluğum yoktur" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasının sahibi F.B.K., iddialara göre karşılıksız çek vererek Kocaeli'deki birçok firmadan bilgisayar, tencere, ayakkabı, iş makinesi, kaynak makinesi gibi ürünler satın aldı. Ödeme gününde ise bankaya giden firma sahipleri, F.B.K.'nın verdiği çeklerin karşılıksız olduğunu gördü. F.B.K.'nın fabrikasına giden mağdurlar, fabrikanın girişine "kiralık" yazısının asıldığını ve içerisinin boşaltıldığını görünce büyük şok yaşadı. Mağdurlar daha sonra Kocaeli Adliyesine giderek F.B.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlattı. F.B.K. isimli şahsın karşılıksız çek vererek aldığı malları fabrikada depoladığı ve Kurban Bayramı tatilinde ise tırlarla kaçırdığı iddia edilirken, şahsın yaklaşık 200 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirtildi.

Gözaltına alındı, tüm suçlamaları reddetti

Mağdurlardan art arda gelen suç duyurusu sonrasında, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından F.B.K. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yakalama kararının ardından F.B.K., İstanbul'daki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan F.B.K.'nın ifadesinde, "Ben dolandırıcılık kastıyla herhangi bir harekette bulunmadım. Ben sanayiciyim. Söz konusu işyerini N.O. isimli bir vatandaşa Temmuz ayı içerisinde devrettim. İş yapmak istediler, ben de bu işyerini 8 buçuk milyon TL karşılığında devrettim. İş yerinin boşaltılmasından haberim yoktu. Pandemi sürecinden sonra em işyerimizin hammaddesi amacıyla hem de piyasaya al-sat yapmak üzere bir miktar malzemeyi çeşitli şirketlerden, şahıslardan satın aldık. Bunların karşılığında çekler verdik. Devrinden sonra söz konusu çeklerin karşılıksız çıktığını öğrendim. Şirketi devrettiğim şahıs ile aramızdaki anlaşmaya göre şirketin tüm borçları, alacakları bu devrettiğim şahsa geçmiştir. Benim herhangi bir sorumluluğum yoktur" diyerek koşulsuz serbest bırakılmasını talep ettiği öğrenildi.

Cezaevine gönderildi

Alınan ifadesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, F.B.K.'nın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. - KOCAELİ

Karşılıksız çekle 200 milyon vurgun yaptığı iddia edilen iş adamı tutuklandı
Karşılıksız çekle 200 milyon vurgun yaptığı iddia edilen iş adamı tutuklandı
Karşılıksız çekle 200 milyon vurgun yaptığı iddia edilen iş adamı tutuklandı
Karşılıksız çekle 200 milyon vurgun yaptığı iddia edilen iş adamı tutuklandı
Karşılıksız çekle 200 milyon vurgun yaptığı iddia edilen iş adamı tutuklandı
Karşılıksız çekle 200 milyon vurgun yaptığı iddia edilen iş adamı tutuklandı
Karşılıksız çekle 200 milyon vurgun yaptığı iddia edilen iş adamı tutuklandı

Türk Lirası, Başiskele, İş Adamı, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karşılıksız çekle 200 milyon vurgun yaptığı iddia edilen iş adamı tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Nicole Richie'nin talihsiz olayı! Doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu 13:04 Nicole Richie'nin talihsiz olayı! Doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı 12:34 New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi 12:13 Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi
Son dakika: Meteoroloji, İstanbul için uyarı verdi! Sağanak yağışın etkisiyle sıcaklık 17 dereceye kadar inecek 12:05 Son dakika: Meteoroloji, İstanbul için uyarı verdi! Sağanak yağışın etkisiyle sıcaklık 17 dereceye kadar inecek Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı 11:58 Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş 11:36 Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş
Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek 11:16 Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı 10:59 Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı

Son Dakika Haberleri
13:04 Nicole Richie'nin talihsiz olayı! Doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu
12:48 Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi
12:33 New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı
12:24 Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim yetiştirdi? İşte olayın mazisi ve perde arkasında olanlar
12:06 Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin
12:04 Son dakika: Meteoroloji, İstanbul için uyarı verdi! Sağanak yağışın etkisiyle sıcaklık 17 dereceye kadar inecek
11:58 Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın
11:57 Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı
11:41 Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı
11:19 Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kamera ve böceğe 9 lira ödedi Ehliyet sınavında kopya çekmek için kamera ve böceğe 9 lira ödedi         
13:06
Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi         
12:48
Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim yetiştirdi? İşte olayın mazisi ve perde arkasında olanlar Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim yetiştirdi? İşte olayın mazisi ve perde arkasında olanlar         
12:24
Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin         
12:07
Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın         
11:59
Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı         
11:42
Karısını bıçaklayarak öldüren adam, 2 çocuğunu da alıp kaçtı Karısını bıçaklayarak öldüren adam, 2 çocuğunu da alıp kaçtı         
11:36
Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor         
11:00
Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı         
10:33
Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı         
10:29
Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi         
10:10
Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt         
08:17
BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup         
08:02
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 13:11:20. #1.13#
SON DAKİKA: Karşılıksız çekle 200 milyon vurgun yaptığı iddia edilen iş adamı tutuklandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement