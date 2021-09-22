Karşılıksız çekle 200 milyon vurgun yaptığı iddia edilen iş adamı tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde karşılıksız çek vererek onlarca kişiyi mağdur ettikten sonra, fabrikayı boşaltarak 200 milyon TL'lik mal ile kayıplara karıştığı iddia edilen iş adamı tutuklandı. ifadesinde tüm borçlarının şirketini devrettiği kişiye ait olduğunu iddia eden iş adamının, "Benim herhangi bir sorumluluğum yoktur" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasının sahibi F.B.K., iddialara göre karşılıksız çek vererek Kocaeli'deki birçok firmadan bilgisayar, tencere, ayakkabı, iş makinesi, kaynak makinesi gibi ürünler satın aldı. Ödeme gününde ise bankaya giden firma sahipleri, F.B.K.'nın verdiği çeklerin karşılıksız olduğunu gördü. F.B.K.'nın fabrikasına giden mağdurlar, fabrikanın girişine "kiralık" yazısının asıldığını ve içerisinin boşaltıldığını görünce büyük şok yaşadı. Mağdurlar daha sonra Kocaeli Adliyesine giderek F.B.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlattı. F.B.K. isimli şahsın karşılıksız çek vererek aldığı malları fabrikada depoladığı ve Kurban Bayramı tatilinde ise tırlarla kaçırdığı iddia edilirken, şahsın yaklaşık 200 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirtildi.

Gözaltına alındı, tüm suçlamaları reddetti

Mağdurlardan art arda gelen suç duyurusu sonrasında, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından F.B.K. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yakalama kararının ardından F.B.K., İstanbul'daki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan F.B.K.'nın ifadesinde, "Ben dolandırıcılık kastıyla herhangi bir harekette bulunmadım. Ben sanayiciyim. Söz konusu işyerini N.O. isimli bir vatandaşa Temmuz ayı içerisinde devrettim. İş yapmak istediler, ben de bu işyerini 8 buçuk milyon TL karşılığında devrettim. İş yerinin boşaltılmasından haberim yoktu. Pandemi sürecinden sonra em işyerimizin hammaddesi amacıyla hem de piyasaya al-sat yapmak üzere bir miktar malzemeyi çeşitli şirketlerden, şahıslardan satın aldık. Bunların karşılığında çekler verdik. Devrinden sonra söz konusu çeklerin karşılıksız çıktığını öğrendim. Şirketi devrettiğim şahıs ile aramızdaki anlaşmaya göre şirketin tüm borçları, alacakları bu devrettiğim şahsa geçmiştir. Benim herhangi bir sorumluluğum yoktur" diyerek koşulsuz serbest bırakılmasını talep ettiği öğrenildi.

Cezaevine gönderildi

Alınan ifadesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, F.B.K.'nın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. - KOCAELİ