Karşımızdaki Çirkin İttifakların Fitne Çıkarması Mümkün Olmayacaktır"
1 saat önce
AK Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, 10 ay önce yaptığı bir konuşmanın bağlamından koparılarak yanlış şekilde gündeme getirildiğini belirterek "Bu eski konuşmamız tamamen çarpıtılmıştır.
AK Bingöl
İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, 10 ay önce yaptığı bir konuşmanın bağlamından koparılarak yanlış şekilde gündeme getirildiğini belirterek "Bu eski konuşmamız tamamen çarpıtılmıştır." ifadesini kullandı.
Güler, yazılı açıklamasında, geçmişte yaptığı bir konuşmanın bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada çarpıtıldığını vurguladı.
Mehmet Hanefi Güler, şunları kaydetti:
"10 ay önce yaptığımız bir konuşmanın bağlamından koparılarak yanlış şekilde gündeme getirildiğini görüyoruz. Bu eski konuşmamız tamamen çarpıtılmıştır. AK Parti teşkilatı olarak Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Partimizin ve Cumhur İttifakı'nın başarısını istemeyen kesimlerin sözlerimizi çarpıtması manidardır. Başarımızı engelleyemeyecekler. Karşımızdaki çirkin ittifakların fitne çıkarması mümkün olmayacaktır. Durmak yok, yola devam."
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:14 Kaynak: AA
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