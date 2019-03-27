Karşımızdaki Herkes İttifak İçerisinde"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu seçimde bizim karşımızdaki herkes bir ittifak içerisinde.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu seçimde bizim karşımızdaki herkes bir ittifak içerisinde. Öyle ki; hiçbir görüşleri ortak olmayan, siyasi görüşleri, hayat tarzları benzemeyen çok sayıda grup, sadece siyasi partileri söylemiyorum, bir araya gelerek maalesef bir tek noktada birleşiyor: Recep Tayyip Erdoğan düşsün de nasıl giderse gitsin, AK Parti yıkılsın da nasıl yıkılırsa yıkılsın. Dün sokaklarda yıkamadıklarını bir şekilde bu seçimde gerileterek sonuç almaya gayret ediyorlar." dedi.



Fatih'teki bir restoranda kanaat önderleriyle bir araya gelen Kurtulmuş, 90 seneyi aşkındır Fatihli olduğunu kaydederek, "Seçime 4 gün kala Fatihli dostlarımızla olmaktan memnuniyet duyuyorum. Fatih sınırlarından içeri girince Allah biliyor Halet-i Ruhiyem değişiyor. Allah bu ülkeyi, bu şehri gerçekten örnek olacak bir şehir haline getirmeyi bütün arkadaşlarımıza nasip etsin." ifadelerini kullandı.



Geçmiş dönemdeki hizmetlerinden dolayı Hasan Suver'e teşekkür eden Kurtulmuş, "Fatih'e hizmet için çok önemli gayretleri oldu. Ergün Turan kardeşimizi de uzun yıllardır tanıyoruz. İstanbul'un meselelerini çok iyi biliyor. Fatih'in de bütün sorunlarını çok iyi biliyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Fatih'e 5 yılda 50 yıllık hizmetler yapacak." şeklinde konuştu.



"Bu seçimde bizim karşımızdaki herkes ittifak içerisinde"



"Bu seçimin fevkalade büyük önemi olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim." diyen Kurtulmuş, "24 Haziran'da ortaya konulan iradenin tescil edilmesi bakımından bu seçim önemlidir. Milletimiz Cumhurbaşkanını kendi kendisinin belirleyeceği bir iradeye sahip oldu çok şükür. Cumhurbaşkanlarının nasıl kapalı kapılar ardında belirlendiğini ve milletin karşısında hiç tanımadığı adamların nasıl çıkarıldığını birçok örneğiyle biliyoruz. Sadece bir tanesini söyleyeyim; Sayın Ahmet Necdet Sezer'i kim tanırdı da Türkiye'de bir günde Cumhurbaşkanı oldu? O günlerden bu günlere geldik. İçimizden birisi, bizim gibi düşünen Recep Tayyip Erdoğan'ı bu milletimiz seçerek bu sistemin önünü açmış oldu." diye konuştu.



Bu seçimin yerel seçim olmasına rağmen çok önemli olduğuna değinen Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Bu seçimde bizim karşımızdaki herkes bir ittifak içerisinde. Öyle ki; hiçbir görüşleri ortak olmayan, siyasi görüşleri, hayat tarzları benzemeyen çok sayıda grup, sadece siyasi partileri söylemiyorum, bir araya gelerek maalesef bir tek noktada birleşiyor Recep Tayyip Erdoğan düşsün de nasıl giderse gitsin, AK Parti yıkılsın da nasıl yıkılırsa yıkılsın. Dün sokaklarda yıkamadıklarını bir şekilde bu seçimde gerileterek sonuç almaya gayret ediyorlar. Son 10 günde bunlardan birtakım sözler ayan beyan sözler gelir diye tahmin ediyordum. Öyle oldu. Önce HDP-CHP, SP ve İP arasında yukarıda parti yöneticilerinin yapmış olduğu bir ittifakı hep beraber görmüş oluyoruz."



"Bu neyin ittifakıdır?"



"İnsanın anlamakta zorluk çektiği ittifaklar var" diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Şanlıurfa'da aday Doğru Yol Partisi kökenli birisi. HDP ve CHP'nin oylarını alacak. Seçime girdiği parti Saadet. Bu neyin ittifakıdır? Geçen Kocaeli'deydik. İki ilçede Saadet adı altında seçime giriliyor. Listelerde bir tane Saadetli yok. HDP'li ve CHP'liler. Aynı şekilde CHP listelerinden HDP'li, hatta PKK'yla iltisaklı adamlar, İYİ Parti listelerinde aynı şekilde. Partilerin görünürdeki bu ittifakının dışında son zamanlarda yeni birtakım destekler de onlara gelmeye başladı. Bunlardan bir tanesi FETÖ'cülerin önerdiği destekler. Basındaki en önemli isimlerinden birisi olan Dumanlı açıkça, büyük bir kinle, her tarafta AK Parti karşıtı cepheye destek olmaya çağırıyor. HDP'nin Eş Genel Başkanı Temelli, 'biz dedi Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' dedi. Bu neyin ittifakıdır? Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece Türkiye'nin değil, İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin bütün Kürt ahalisinin en büyük devletidir. Bizim Kürt kardeşlerimiz Türkiye'nin esas unsurudur. Onların etnik kimliği üzerinden kimse siyaset yapmaya kalkmasın."



"Siyasette söylenmeyecek tek laf intikamdır"



CHP'nin yaptığı ittifakı gizlemeye çalıştığını ifade eden Kurtulmuş, "CHP, hem ittifak yapıyor. Hem de bu ittifakı göstermemek için 'biz HDP ile değil İYİ Parti'yle ittifak yapıyoruz' dedi. Adamlar söylenince sabrı taştı. 'Bizim oylarımızla kazanacaksınız' dedi. Hem oyumuzu alacaksınız hem de yok sayacaksınız dedi. Aradaki ittifak açık şekilde ortaya çıktı." dedi.



Kurtulmuş, "Refah Yol hükümetinin yıkılmasında baş müsebbip olanlardan birisi, eski meclis başkanı diyor ki: 'Bu seçim bir intikam seçimidir. Bu kadar yıllık deneyimi olan birisisin. Siyasette söylenmeyecek tek laf intikamdır. Kine bakar mısınız? İntikamdan bahsediyor. Neyin intikamı? 'Cumhuriyetin kurucu sistemi olan parlamenter sisteminin başkanlık sisteminden intikamıdır.' diyor. Parlamenter sistemi bu kadar seviyorsan niçin 28 Şubat'ta parlamenter sisteme sahip çıkmadın? Bir gece içerisinde hükümetin ortağı olan Doğru Yol'dan şantajla, para vererek istifa ettirilerek, şemsiye partisine geçirilerek Refah Yol hükümetinin çoğunluğu düşürülmedi mi? Hangi parlamenter sistem? Bir tanesi, 'bu köprüden önceki son çıkış 24 Haziran seçimleriydi orada kaybettik. Bir daha önümüze bir çıkış gelir mi gelmez mi bilmiyor' diyor. Bir daha köprüden son çıkışınız olmayacak. Bu millet yeni istikametinden asla geri dönmeyecektir." ifadelerini kullandı.



"Dövizi yukarı çekmeye çalıştılar"



Numan Kurtulmuş, "Yeni ve güçlü bir Türkiye'nin bölgedeki ve küresel ölçekteki bütün hesapları alt üst ettiğini bilen bazı çevrelerin, Türkiye'yi yeni bir siyasi aktör olarak görmek istemeyen çevrelerin her birisi de bu seçimin sonuçlarına bakacak. İnanın ki; seçim akşamı bizim camiamız, adaylarımız, ilçe teşkilatlarımız sonuçlardan ne çıktı diye bakmayacak. Dünyanın dört bir yanındaki herkes seçim sonuçları ne olacak diye bakacak." şeklinde konuştu.



"Türkiye kendi savunma sistemini kendisi kuracak"



ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail'e verme kararını onayladığına değinen Kurtulmuş, "Bu uluslararası siyonizmin kazandığı en önemli adımlardan birisidir. Hiçbir hukuki geçerliliği yok. Dünyanın tamamı karşısına geçmiş oldu. İslam dünyasında bir tepki geldi ama en güçlü siyasi tepkiyi Recep Tayyip Erdoğan veriyor. Filistin davasına bu kadar yürekten sahip çıkan bir Türkiye, İsrail'in yayılmacılığına bu kadar güçlü bir şekilde duran Türkiye. Ayrıca Amerikalıların iki de bir ortaya koyduğu tehditlere hiç pabuç bırakmayan, S-400 üzerinden Türkiye'yi terbiye etme gayretlerine hiç prim vermeyen, 'Biz pazarlığımızı yaptık, yolumuza devam ederiz. Sen Amerikaysan ben de Türkiyeyim' diyerek yoluna devam eden bir Türkiye. Avrupa Birliğiyle de, Rusya ve Amerika'yla da eşit oturmasını becerebilen bir Türkiye. Adamlar bundan rahatsız oluyor. Ama biz yolumuza devam edeceğiz." dedi.



Kurtulmuş, "10 yıl bu siyasi ve ekonomik istikrarı devam ettirirsek; Türkiye'nin önünde devasa konular gibi duran konuların hepsini çözeceğiz. S-400 mü? Patriot mu? Sıkıştırıyorlar ya bizi; Türkiye böyle devam etsin kendi savunma sistemini kendisi kuracak inşallah." diye konuştu.



Numan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle tamamladı:



"CHP'li kardeşlerimize diyeceksiniz ki; Cumhuriyetin kurucu partisi olduğunuzu iddia ediyorsunuz; Cumhuriyetin yıkıcı partisi olan bir partiyle iş birliğini içine sindiriyorsun? ya da İYİ Parti'de kendisini milliyetçi olarak kabul eden kardeşlerimiz, dostlarımız... Onlara da şu listelerdeki HDP kökenli olup, PKK ile iltisaklı olanları bir şekilde anlatacağız. Aynı şekilde hayatı Cumhuriyet Halk Fırkası'nın zihniyetiyle mücadeleyle geçmiş olan Erbakan Hoca'nın çizgisinden gittiğini iddia edenlere sormayacak mıyız? 'Sen nasıl Cumhuriyet Halk Fırkası'na, PKK'ya, FETÖ'ye destek veriyorsun? Hoca belki kamuoyu önünde söylemedi ama; en fazla mücadele ettiği unsurlardan birisi de FETÖ'ydü. FETÖ hocadan hiç haz etmedi. Hoca da FETÖ'ye hiç prim vermedi. Nasıl olacak da FETÖ'nün bütün bu kumpaslarına evet diyecek? ve Saadet'e oy veren bir kardeşimiz gidecek de AK Parti karşıtı olan bu cepheye destek olacak?"



Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, AK Parti'nin Fatih Belediye Başkanı Adayı Ergün Turan'ın da katıldığı programda, hafız İshak Danış Kur'an-ı Kerim okudu.



Programın ardından Fatih Fevzi Çakmak Caddesi'nde Ergün Turan ile esnaf ziyaretinde bulunan Kurtulmuş, vatandaşlarla sohbet etti.

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