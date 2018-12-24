Karşınızda Dünya'nın En Zeki İnsanı. Ne Yaptığına İnanamayacaksınız!
1 saat önce
Karşınızda Dünya'nın En Zeki İnsanı. Ne Yaptığına İnanamayacaksınız!
Karşınızda Dünya'nın En Zeki İnsanı. Ne Yaptığına İnanamayacaksınız!
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:05 Kaynak: Youtube
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