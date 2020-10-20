Karşısına çıkan tilkiyi ekmekle besledi - Son Dakika

Karşısına çıkan tilkiyi ekmekle besledi

20.10.2020 16:23
Karşısına çıkan tilkiyi ekmekle besledi, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Şerif Kahraman yolda karşısına çıkan tilkiyi besledi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Şerif Kahraman yolda karşısına çıkan tilkiyi besledi.

Safranbolu ilçesinde aracıyla ormanlık alanda gezintiye çıkan Şerif Kahraman'ın karşısına bir süre sonra tilki çıktı.

Aracını durduran Kahraman, yanında bulunan yiyeceklerden tilkiye vererek besledi. Kahraman'ın verdiği ekmekleri yiyen tilki bir kısmını da yuvasına götürdü. Kahraman ise o anları cep telefonuyla kaydetti. - KARABÜK

Karşısına çıkan tilkiyi ekmekle besledi

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karşısına çıkan tilkiyi ekmekle besledi - Son Dakika

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