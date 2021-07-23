Karşısında jandarmayı gören asker annesi: "Oğlum gelmiş gibi oldum" - Son Dakika

Aksaray'da kedisini ziyarete gelen jandarma ekiplerini karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamayan asker annesi hem ağladı hem de "Ağlamayım Ekrem'im görmesin" diyerek duygulandırdı.

Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, oğlu Şırnak Uludere Ballı Altıntepe üst bölgesinde sınır görevinde olan Piyade Uzman Çavuş Ekrem Kalkan'ın annesi Nuray Kalkan'ı ziyaret etti. Aksaray'ın merkeze bağlı Sevinçli Köyünde ikamet eden anne Nuray Kalkan'a ziyarete giden jandarma ekiplerine kapıyı açan anne Nuray Kalkan, jandarmayı karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Ağlayarak konuşmaya çalışan anne Nuray Kalkan hem ağladı hem de "Ağlamayım Ekrem'im görmesin" diye kendini teselli etmeye çalıştı. Annenin gözyaşları yürekleri burkarken, jandarma ekipleri ise annenin ağlamaması için, "Biz de senin evladınız. Ağlama anneciğim" diye anneyi teselli etti. Oğlu gelmiş kadar sevindiğini belirten anne Nuray Kalkan, "Ekrem gelmiş gibi oldum. Sizi görünce duygulandım. Ekrem'im aklıma geldi. Hepinizi çok seviyorum. Allah'ım uzun uzun ömür versin hepinize. Allah'ım esirgesin. Allah'ım başımızdan eksik etmesin sizleri. Sağ olun, Allah razı olsun, Allah'ım annenize babanıza çoluğunuza çocuğunuza kavuştursun kuzum" dedi.

"Bayrağımızın gölgesinde huzurlu bir şekilde görevini ifa ediyor"

Ziyarette telefonla anneyi arayan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu anneye Kalkan'la görüşerek, "Şu anda sağlıkları, sıhhatleri yerinde. Bayrağımızın gölgesinde huzurlu bir şekilde orada görevlerini ifa ediyorlar. İnşallah biraz daha sabredeceğiz. Sizin bir isteğiniz, bir emriniz, bir şeye ihtiyacınız olursa mutlaka bizim haberimiz olsun. Biz elimizden gelen bir şekilde yardımcı olalım. Biraz daha hep birlikte sabredeceğiz inşallah Nuray anneciğim. Allah senden de razı olsun dualarını bekliyoruz inşallah" diye konuştu.

"Bizler de senin evladınız"

Anneyi jandarma ekipleriyle birlikte ziyarete gelen Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ahmet Akpürüm ise anneye hal hatır sorarak sohbet etti. Her seferinde gözyaşlarına hakim olamayan anneye "Bizler de senin evladınız" diyen Akpürüm, "Biz sizin dualarınızla ayaktayız Allah'ın izniyle. Dualarınızı hiçbir zaman bizden eksik etmeyin. Ekrem ile görüştük çok çok iyi. Görevinin başında. Hiçbir sıkıntısı olumsuz bir durumu yok. Bunu iyi bilin. Bizler buradayız, her zaman yanınızdayız. Bir isteğiniz bir emriniz olursa mutlaka bize haber edin" şeklinde konuştu. - AKSARAY