Karşısında oturan annesi tarafından dolandırıldığını sandı - Son Dakika

Kocaeli'de annesiyle aynı odada karşılıklı oturduğu sırada, annesinin sosyal medya hesabı üzerinden gönderilen mesajla dolandırılmaya çalışan kişi büyük şaşkınlık yaşadı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Enes Kaymak, internet dolandırıcıları tarafından sosyal medya hesabı üzerinden dolandırılmaya çalışıldı. Annesi ile karşılıklı oturan Enes Kaymak, annesinin sosyal medya hesabından gelen mesaj ile şoke oldu. Şaşkınlığını gizleyemeyen Enes Kaymak'a mesaj karşısında oturan annesi tarafından, "hediye para çekleri dağıtıyorum" yazılı mesaj gönderildi. Hesabını ele geçirdiği kadının oğluna mesaj attığını anlayan dolandırıcı ise hemen hesabı silerek dolandıramadan izini kaybettirdi. - KOCAELİ