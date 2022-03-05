Karşısında polisi görünce otomobilini bırakıp kaçtı - Son Dakika

Bolu'da polis uygulama noktasını gören bir sürücü, otomobilini yola bırakarak kaçtı.
Tabaklar Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde polis ekiplerinin denetim yaptığını gören 14 AJ 774 plakalı otomobili kullanan ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, geri geri gitmeye çalıştı.
Yaklaşık 100 metre geri geri giden sürücü, polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca otomobilini yola bırakarak olay yerinden yaya olarak kaçtı.
Polis ekiplerinin "dur" uyarısına uymayarak kaçan sürücünün otomobili, ekipleri tarafından çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Sürücünün yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, trafik güvenliği tehlikeye düşürüldüğü gerekçesiyle araç plakasına ceza uyguladı.
Kaynak: AA
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