Ekonomist William Patalon ve ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley'den Anthony M. Gallea'nın "Contrarian Investing" isimli ortak kitabı, Ali Perşembe'nin çevirisiyle, "Karşıt Yatırım - Zor Dönemlerde Yatırım Stratejileri" adıyla Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

Kitabın tanıtımında, The Mitchell Group Başkanı Rod Mitchell'ın, "Rudyard Klipling, hisse senedi piyasasını izleyen biri olsaydı şöyle yazardı: 'Etrafınızdaki herkes paniklerken kendinize hakim olabiliyorsanız, bir karşıt olursunuz.' Bunun yerine, Tony Gallea ve Bill Patalon, karşıt yaratma felsefesini kısa, hoşnutluk veren ve ödüllendirici bir dille, tasvir ediyorlar" sözüne yer verildi.

Ivory ve Sime İnternational Direktörü ve Global Hisse Senetleri Bölümü Başkanı Merk Phillips de kitaba ilişkin, "Karşıt yatırım hem uluslararası hem de ulusal piyasalara uygulanabilir yatırım fikirleri geliştiriyor. Bağımsız ve disiplinli bir düşünce süreci geliştirmeye paha biçilemez" dedi.Systematic Financial Management Direktör ve Yardımcı Portföy Yöneticisi Ken Burgess de,kitap için, "Tony ve Bill, hisse senedi seçiminde uygulanabilecek nakit akışı ve diğer temel ölçümlerin mükemmel bir tartışmasını sunuyorlar. Ve, bunu da herkesin anlayabileceği bir dille yapmışlar" dedi.

Spears Benzak Salomon and Farrell Genel Müdür Yardımcısı Mark Fitzpatrick, "Başarıyla yatırım yapmak sonu gelmez bir savaş. Karşıt Yatırım kullanılabilecek enfes kaynaklar sunuyor" dedi. (Fotoğraflı)