Karşıya Geçemeyen Köpek İçin Trafiği Durdurdu

? Rusya'da bir trafik polisi, karşıya geçemeyen ve ayağında sakatlığı bulunan köpek için trafiği durdurup, köpeğin karşıya geçmesine yardım etti.

? Rusya'da bir trafik polisi, karşıya geçemeyen ve ayağında sakatlığı bulunan köpek için trafiği durdurup, köpeğin karşıya geçmesine yardım etti.



Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinin merkezinde çalışan bir trafik polisi, karşıya geçmek için arabaların durmasını bekleyen ve ayağında sakatlığı bulunan köpek için trafiği durdurdu. Köpeğin geçmesine yardım ettikten sonra tekrar trafik akışını sağlayarak ekip aracına döndü.



O anlar trafikteki bir aracın kamerasına yansıdı.

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