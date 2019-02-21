Son Dakika Haberleri: Karşıya Geçemeyen Köpek İçin Trafiği Durdurdu

Karşıya Geçemeyen Köpek İçin Trafiği Durdurdu

1 saat önce

? Rusya'da bir trafik polisi, karşıya geçemeyen ve ayağında sakatlığı bulunan köpek için trafiği durdurup, köpeğin karşıya geçmesine yardım etti.

Karşıya Geçemeyen Köpek İçin Trafiği Durdurdu, System.String[]
? Rusya'da bir trafik polisi, karşıya geçemeyen ve ayağında sakatlığı bulunan köpek için trafiği durdurup, köpeğin karşıya geçmesine yardım etti.

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinin merkezinde çalışan bir trafik polisi, karşıya geçmek için arabaların durmasını bekleyen ve ayağında sakatlığı bulunan köpek için trafiği durdurdu. Köpeğin geçmesine yardım ettikten sonra tekrar trafik akışını sağlayarak ekip aracına döndü.

O anlar trafikteki bir aracın kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:45 Kaynak: DHA

Dünya
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