Karşıya Geçerken Aracın Önüne Düşen Adam Ölümden Döndü
54 dakika önce
İzmir'de yolun karşısına geçerken dengesini kaybederek seyir halindeki otomobilin önüne düşen yaşlı adam ölümden döndü.
İzmir
'de yolun karşısına geçerken dengesini kaybederek seyir halindeki otomobilin önüne düşen yaşlı adam ölümden döndü.
Olay, saat 14.30 sıralarında Konak
ilçesi Eşrefpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı adam yolun karşısına geçmek isterken dengesini kaybederek yola düştü. Bu sırada 16 LM 424 plakalı otomobille seyir halinde olan Selim
Köse (34), önüne düşen yaşlı adamı görünce fren yaparak olası bir kazayı önledi. Çevredeki vatandaşlar ve aracından inen Selim Köse, yaşlı adama yardım ederek yolun kenarına götürdü. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşananlar otomobilin kamerasına yansıdı. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:54 Kaynak: İHA
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