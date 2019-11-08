Son Dakika Haberleri: Karşıya geçerken otomobilin çarptığı 82 yaşındaki adam ağır yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Karşıya geçerken otomobilin çarptığı 82 yaşındaki adam ağır yaralandı

Karşıya geçerken otomobilin çarptığı 82 yaşındaki adam ağır yaralandı

7 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Karşıya geçerken otomobilin çarptığı 82 yaşındaki adam ağır yaralandı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.


Kaza, İslahiye ilçesi Yeni Mahalle Hatay Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hassa istikametine seyreden Didem S. idaresindeki 01 ATE 35 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hasan K'ya (82) çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Hasan K. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinden Gaziantep Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hasan K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Yeni Mahalle, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:25 Kaynak: İHA
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