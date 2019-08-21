Son Dakika Haberleri: Karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı

52 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, D-110 yan yol üzerinde Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi istikametinden ilçe merkezine seyreden Metin Y. yönetimindeki 59 LH 161 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçen Niyazi G.'ye (62) çarptı. Yaralanan yaya, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın detayları belli oldu
Ağaca çarpan otomobildeki anne- kız ağır yaralandı Polis servis aracı, yolcu otobüsüne çarptı: 3'ü polis, 8 yaralı Kadıköy'de izinsiz kayyum gösterisi yapanlar, esnafı bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 09:34:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]