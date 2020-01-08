Karşıya geçmek isterken hayatından oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karşıya geçmek isterken hayatından oldu - Son Dakika

Karşıya geçmek isterken hayatından oldu

6 saat önce

Batman-Kozluk yolunda karşıya geçmeye çalışan bir kişi, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Karşıya geçmek isterken hayatından oldu, System.String[]

Batman- Kozluk yolunda karşıya geçmeye çalışan bir kişi, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Olay, Batman-Kozluk yolu Doluca köyü mevki'inde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Edip Ergül'e yolcu otobüsü çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ergül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Ergül'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kozluk, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:25 Kaynak: İHA
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