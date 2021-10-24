Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı üzerinde 3 gün önce meydana gelen kazada, Safet Keskinsoy idaresindeki 06 BKN 199 plakalı kamyon, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen 41 yaşındaki Hacer Tekin'e çarptı.
Kazada ağır yaralanan Hacer Tekin 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hacer Tekin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza anının ise güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtları kazanın dehşetini gözler önüne serdi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Karşıya geçmek isterken kamyonun altında kalan kadın yaşamını yitirdi! Feci kaza anı kamerada - Son Dakika