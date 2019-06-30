Karşıya geçmek isterken minibüsün altında kaldı
10 dakika önce
Bursa'da karşıdan karşıya geçmek isterken minibüsün altında kalan genç yaralandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:55 Kaynak: İHA
'da karşıdan karşıya geçmek isterken minibüsün altında kalan genç yaralandı.
Kaza, merkez Osmangazi
ilçesi Bursa- İzmir
yolu Mudanya Köprülü
Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.F.D. (22) yaya geçidinin bulunmadığı yerden karşıya geçmek istedi. Araçların seyrek gelmesini fırsat bilen genç, hızını ayarlayamayınca 16 S 3737 plakalı minibüsün altında kaldı. Yolun kenarına savrulan gence ilk müdahaleyi minibüsün içerisinde bulunan vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, yaralı genci Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA
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