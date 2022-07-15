Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa önce taksi çarptı, sonra otobüs ezdi - Son Dakika
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Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa önce taksi çarptı, sonra otobüs ezdi

15.07.2022 16:12

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa önce taksi çarptı, sonra otobüs ezdi Ölüme koştuğu an güvenlik kameralarına yansıdı Diyarbakır'da 7 yaşındaki çocuk caddeden karşıya geçerken önce taksi çarptı sonra otobüs üzerinden geçti.

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa önce taksi çarptı, sonra otobüs ezdi

Ölüme koştuğu an güvenlik kameralarına yansıdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 7 yaşındaki çocuk caddeden karşıya geçerken önce taksi çarptı sonra otobüs üzerinden geçti. Ölüme koştuğu anlar ise an be an güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Mehmet Uzun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 7 yaşındaki B.A., arkadaşıyla birlikte dondurma aldıktan sonra caddeden karşıya geçmek için yola koştu. Sağ taraftan gelen araçları görmeden yola atlayan B.A.'ya önce ticari taksi çarptı sonra ise arkadan gelen otobüs ezdi. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri B.A.'ya yaptıkları tüm müdahalelere rağmen kurtaramazken, ölüme koştuğu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken, her iki araç sürücüsü de göz altına alarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay yerine gelen B.A.'nın yakınları ise sinir krizi geçirdi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa önce taksi çarptı, sonra otobüs ezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa önce taksi çarptı, sonra otobüs ezdi - Son Dakika
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