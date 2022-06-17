Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi 'nde Merkez Ortaokulu önünden karşıya geçmeye çalışan 12 yaşındaki Tuana Yiğit'e sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 VF 540 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan 5. sınıf öğrencisi Tuana Yiğit, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Yiğit, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yiğit'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Caddesi, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Karşıya geçmek isteyen öğrenciye otomobil çarptı - Son Dakika

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