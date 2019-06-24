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Karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu öldü

1 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Ali O. (61), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu öldü, System.String[]
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Ali O. (61), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde, D-130 yolu Değirmendere Mahallesi Cumhuriyet Sitesi önünde meydana geldi. Yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan Dursun Ali O.'ya  Karamürsel ilçesi yönünden gelen Sinan G. yönetimindeki 71 DH 836 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Dursun Ali O.'ya yaşamını yitirdi. Dursun Ali O.'nun cansız bedeni Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Sinan G. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:06 Kaynak: DHA
Değirmendere, Gölcük, Kocaeli, Güncel
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