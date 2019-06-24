Karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu öldü
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KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Ali O. (61), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:06 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Gölcük
ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Ali O. (61), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde, D-130 yolu Değirmendere
Mahallesi Cumhuriyet Sitesi önünde meydana geldi. Yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan Dursun Ali O.'ya Karamürsel
ilçesi yönünden gelen Sinan G. yönetimindeki 71 DH 836 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Dursun Ali O.'ya yaşamını yitirdi. Dursun Ali O.'nun cansız bedeni Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Sinan G. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
- Kocaeli
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