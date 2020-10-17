Karşıyaka: 0-1 - Son Dakika

Karşıyaka: 0-1

17.10.2020 18:51
Karşıyaka: 0-1, System.String[]

STAT: Yalova AtatürkHAKEMLER: Gürkan Tanoğlu (xx), Mehmet Büyükyılmaz (xx), Vedat Güneş (xx)YALOVASPOR: Ahmet Pekgöz (xx) - Burak Turan (xx) (Dk. 71 Onurcan Küçük x), Burak Çınar (xx), Salih Kaan Kaplan (xx), Yakup Kayış (xx), Suat Avcı (xx) (Dk.

STAT: Yalova Atatürk

HAKEMLER: Gürkan Tanoğlu (xx), Mehmet Büyükyılmaz (xx), Vedat Güneş (xx)

YALOVASPOR: Ahmet Pekgöz (xx) - Burak Turan (xx) (Dk. 71 Onurcan Küçük x), Burak Çınar (xx), Salih Kaan Kaplan (xx), Yakup Kayış (xx), Suat Avcı (xx) (Dk. 67 Emrah Şahinçiftçi x), Oğuzhan Bozkurt (xx), Cemal Doğu (xx), İlker Avşeren (xx) (Dk. 67 Alperen Topçular x), Umut Kıral (xx) (Dk. 82 Yusuf Akdemir), Batuhan Eren (xx) (Dk. 82 Erhan Bal x)KARŞIYAKA: Erdoğan Acar (xxx) - Cenk Özbey (xx), Mustafa Aşan (xxx) (Dk. 89 Mustafa Çalışkan), Arif Cılak (xxx), Doğukan İnci (xx) (Dk. 73 Harun Atalay x), Hakan Kuş (xxx) (Dk. 90+3 Battal Demirbilek), Mustafa Değirmenci (xxx), Metin Peker (xxx), Burak Karapınar (xxx), Muhammet Fatih Öztekin (xxx), İlyas Kahraman (xxx)GOL: Dk. 13 Hakan Kuş (Karşıyaka)KIRMIZI KART: Dk. 66 İlyas Kahraman (Karşıyaka)SARI KARTLAR: Suat Avcı, Batuhan Eren, Onurcan Küçük (Yalovaspor) - İlyas Kahraman, M. Fatih Öztekin, Harun Altay (Karşıyaka)

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Yalovaspor, sezonun 5'inci haftasında kendi evinde konuk ettiği Karşıyaka'ya 1-0 mağlup oldu ve galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

13'üncü dakikada sol kanattan gelişen konuk Karşıyakaspor atağında Mustafa'nın ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hakan'ın sert şutu Yalovaspor ağlarıyla buluştu: 0-1.33'üncü dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi Yalovaspor atağında İlker'in ara pasıyla topla buluşan Umut, ceza yayı üzerinden topu Batuhan ile buluşturdu. Batuhan'ın sert ve düzgün vuruşu az farkla auta çıktı.İlk yarı Karşıyaka'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı66'ncı dakikada Karşıyaka'dan İlyas Kahraman, rakibine yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.75'inci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi ekibin atağında Umut'un yerden pasıyla ceza sahası penaltı noktası üzerinde buluşan Alperen'in sert şutunu kaleci Erdoğan güçlükle önledi.

Maç deplasman ekibinin 1-0'lık galibiyeti ile son buldu.


Karşıyaka: 0-1
Karşıyaka: 0-1
Karşıyaka: 0-1
Karşıyaka: 0-1

Mustafa Kemal Atatürk, Yalovaspor, Karşıyaka, Yalova, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka: 0-1 - Son Dakika Spor


Son Dakika

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