Karşıyaka: 0-1

STAT: Yalova Atatürk

HAKEMLER: Gürkan Tanoğlu (xx), Mehmet Büyükyılmaz (xx), Vedat Güneş (xx)

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Yalovaspor, sezonun 5'inci haftasında kendi evinde konuk ettiği Karşıyaka'ya 1-0 mağlup oldu ve galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

13'üncü dakikada sol kanattan gelişen konuk Karşıyakaspor atağında Mustafa'nın ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hakan'ın sert şutu Yalovaspor ağlarıyla buluştu: 0-1.33'üncü dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi Yalovaspor atağında İlker'in ara pasıyla topla buluşan Umut, ceza yayı üzerinden topu Batuhan ile buluşturdu. Batuhan'ın sert ve düzgün vuruşu az farkla auta çıktı.İlk yarı Karşıyaka'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı66'ncı dakikada Karşıyaka'dan İlyas Kahraman, rakibine yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.75'inci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi ekibin atağında Umut'un yerden pasıyla ceza sahası penaltı noktası üzerinde buluşan Alperen'in sert şutunu kaleci Erdoğan güçlükle önledi.

Maç deplasman ekibinin 1-0'lık galibiyeti ile son buldu.