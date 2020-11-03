Karşıyaka 10 yıl sonra Bursaspor'a rakip
03.11.2020 14:12
Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve ortağı Karşıyaka, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda 1'inci Lig temsilcisi Bursaspor'la 10 yıl aradan sonra karşılaşacak.
Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve ortağı Karşıyaka, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda 1'inci Lig temsilcisi Bursaspor'la 10 yıl aradan sonra karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Rakibini normal sürede veya gerek olması durumunda uzatmalar ile seri penaltılarda mağlup eden taraf tur atlayacak.Ligde altyapı patentli oyuncularla sahaya çıkan iki takımın da kupada gençleri sahaya sürmesi bekleniyor. Yıllarca aynı liglerde büyük rekabet içinde olup ardından yolları ayrılan iki takım son olarak 2010-2011 sezonunda yine Türkiye Kupası'nda karşılaştı. İzmir'de 21 Aralık 2010'da oynan kupa maçını Bursaspor 2-0 kazandı.
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