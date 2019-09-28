Son Dakika Haberleri: Karşıyaka -1877 alemdağspor maçından notlar
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Karşıyaka -1877 alemdağspor maçından notlar

12 dakika önce

KARŞIYAKA, hafta içinde Mesut Toros'un yerine teknik direktörlük görevine getirilen Soner Tolungüç yönetiminde 2.5 yılı aşkın süre sonra ilk maçına 1877 Alemdağspor önünde çıktı.

Karşıyaka -1877 alemdağspor maçından notlar, System.String[]

KARŞIYAKA, hafta içinde Mesut Toros'un yerine teknik direktörlük görevine getirilen Soner Tolungüç yönetiminde 2.5 yılı aşkın süre sonra ilk maçına 1877 Alemdağspor önünde çıktı. Karşıyaka, Tolungüç yönetiminde son olarak 2016-17 sezonunda 18 Aralık 2016'da oynanan maçta Menemenspor'u ağırladı. Transfer yasağıyla dördüncü sezonunu geçiren yeşil-kırmızılılarda o maçta ilk 11'de oynayan Cenk, Metin, Anıl, Mustafa Aşan ve Fatih, yine 11'de forma giydi.

Ligde sezona 3 maçta 1 puanla başlayan Karşıyaka'da maça ilgi beklenenden azdı. Tribünde 90 dakika boyunca takımlarını destekleyen taraftarlar, maçın başında, yuvaya dönen teknik direktör Soner Tolungüç ve sportif direktörlüğe dönen Atilla Güneş'e sevgi gösterisinde bulundu.

Yeşil-kırmızılı ekipte teknik direktör Soner Tolungüç, geçen haftaki ilk 11'i bozmadı. Karşıyaka, geçen hafta Erbaaspor'a deplasmanda konuk olduğu kadroyla Alemdağspor'a karşı sahaya çıktı.

Karşıyaka maç öncesi eski teknik direktörlerinden Cevat Gök'ün vefat haberiyle sarsıldı. Yeşil-kırmızılı kulüpte uzun yıllar teknik adam olarak hizmet eden, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) İzmir Şubesi'nin kurucu üyelerinden Gök, 91 yaşında hayatını kaybetti. Gök'ün bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Mesut Toros, Karşıyaka, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:11 Kaynak: DHA
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