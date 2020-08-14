Karşıyaka, 2 oyuncusuyla daha sözleşme uzattı

Karşıyaka, Cenk Özbey ve Arif Cılak ile ikişer yıllık sözleşme uzattı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'da, iç transferde hareketlilik sürüyor. Yeşil-kırmızılı kulüp, stoper Cenk Özbey ve orta saha oyuncusu Arif Cılak ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. İzmir ekibi, iki oyuncuya da yeşil-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

2013 yılında Karşıyaka'da profesyonel olan 26 yaşındaki orta saha Arif Cılak, bu zamana kadar yeşil-kırmızılı formayla 113 resmi karşılaşmada oynadı. Karşıyaka'nın altyapısından yetişen 29 yaşındaki stoper Cenk Özbey ise takımıyla beraber 136 resmi karşılaşmada sahaya çıkarken bu maçlarda 12 kez de gol sevinci yaşadı. - İZMİR