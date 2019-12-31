Karşıyaka 3 kulvarda Play-Off'ta - Son Dakika
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Karşıyaka 3 kulvarda Play-Off'ta

6 saat önce

BASKETBOL, futbol ve voleybolda A takım kategorisinde liglerde mücadele eden Karşıyaka, 2019 yılını 3 branşta birden Play-Off potasında tamamladı.

Karşıyaka 3 kulvarda Play-Off'ta, System.String[]

BASKETBOL, futbol ve voleybolda A takım kategorisinde liglerde mücadele eden Karşıyaka, 2019 yılını 3 branşta birden Play-Off potasında tamamladı. 2014 yılında Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2015'te şampiyonluk kazandığı Ufuk Sarıca yönetiminde ING Basketbol Süper Ligi'nde 3 yıl sonra iddialı kadrosuyla tekrar zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka, liderlik mücadelesi veriyor. Ligde bu sezon oynadığı 14 maçın 12'sini kazanan Kaf-Kaf, pazar günü lider Anadolu Efes'i bileğinin hiç bükülmediği evinde yenerse ilk yarıyı zirvede tamamlayacak.

FIBA Europe Cup'ta da yer alıp kupanın favorisi olarak gösterilen Pınar Karşıyaka, erkekler basketbolunda Avrupa'da yoluna devam eden 11 Türk takımı arasında grubunda lider olan tek ekip konumunda. Geçen sezon altyapı patentli kadrosuyla TFF 3'üncü Lig'de Play-Off oynayan Karşıyaka, başarısını sancılı başlayıp ardından çıkışa geçtiği bu sezon da sürdürdü. Yeşil-kırmızılı ekip 3'üncü Lig 2'nci Grup'da ilk yarıyı 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle Play-Off hattında dördüncü sırada tamamladı. Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda yıllardır genç kadroyla mücadele eden Kaf-Kaf, devreyi 7 galibiyetle Play-Off'ta bitirdi.


basketbol, Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:57 Kaynak: DHA
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