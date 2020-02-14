Karşıyaka 3'te 3 peşinde - Son Dakika
Son Dakika Spor Karşıyaka 3'te 3 peşinde - Son Dakika Spor

Karşıyaka 3'te 3 peşinde

6 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son iki maçını kazanarak Play-Off hattına dönen Karşıyaka, yarın iç sahada Fatsa Belediyespor önünde 3'te 3 yapmaya çalışacak.

Karşıyaka 3'te 3 peşinde, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son iki maçını kazanarak Play-Off hattına dönen Karşıyaka, yarın iç sahada Fatsa Belediyespor önünde 3'te 3 yapmaya çalışacak. Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 13.30'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 TL olarak açıklandı. Kaf-Kaf'ta sarı kart cezalısı Harun dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Grupta 34 puanla rakiplerinden maçı eksik olmasına rağmen 5'inci sırada bulunan yeşil-kırmızılı ekipte hafta içinde de Kemerspor 2003 deplasmanına çıkacaklarını hatırlatan teknik direktör Soner Tolungüç, "9 gün içinde 3 maç oynayacağımız zorlu periyoda giriyoruz. Taraftarımız önünde kayıp yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

KARŞIYAKA

"Erdoğan - Anıl, Cenk, Metin, Onur, Fatih, Caner, Namık Barış, Mustafa Aşan, Doğukan, Hakan Kuş"


Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Fatsa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'tan TFF'nin kararı sonrası çok sert açıklama: Yöneticiler kirli düzenin kurallarına biat etmiştir
Beşiktaş'tan TFF'ye flaş çağrı: Karar tekrar gözden geçirilsin Sivassporlu taraftarlar, TFF ve MHK'ye gözlük ve büyüteç gönderdiler Arda Turan'dan Urawa Reds açıklaması: Kimseyle görüşme yapmadım

Son Dakika Haberleri
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
14:46 Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 17:17:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karşıyaka 3'te 3 peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]