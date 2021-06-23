Karşıyaka 3 yıllık kombine çıkaracak

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve yönetim kurulu, 5 yıldır kulübün üzerinde bulunan transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yeşil-kırmızılı taraftarlar da kampanya ile soruna çözüm bulmak için tek yumruk oldu.

Eski futbolcu, teknik direktör ve kulüp çalışanlarına 2016 yılından bu yana olan borçlar nedeniyle transfer yapamayan Karşıyaka kolları sıvadı. Turgay Büyükkarcı başkanlığındaki yönetim kurulu, bu sorunu çözmek için çalışmalarını yoğunlaştırırken yeşil-kırmızılı taraftarlar da kampanya başlatarak tek vücut olarak sorunu çözme konusunda kararlılığını gösterdi.

3,5 yıldır kulübün birçok sorununu çözen, en önemli sıkıntılardan biri olan yabancı futbolcu alacaklarını bir bir kapatarak FIFA'dan gelebilecek puan silme ve küme düşürme cezalarını engelleyen Başkan Büyükkarcı'ya taraftarlarından destek geldi. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, transfer yasağını kaldırmak için yönetimden 3 yıllık futbol kombinelerinin satışa çıkarılmasını talep etti.

Karşıyaka taraftarlarının, kulübüne karşı koşulsuz, şartsız ve kararlı desteğini bir kez daha gösterdiğini belirten Başkan Turgay Büyükkarcı, "Taraftarımız, kulübümüzün çok daha iyi yerlere getirmek, ayrışmalara son vermek ve camiamızın bütünlüğünü sağlamak adına bir kez daha elinden gelen her şeyi yapacağını herkese gösterdi. Biz de kulüp olarak daha önce olmadığımız kadar kararlıyız. Taraftarlarımızın sesine kulak vererek en kısa zamanda futbol kombinelerini satışa çıkartacağız" dedi.

Taraftarların her zamanki desteğinin devam ettiğini söyleyen Büyükkarcı, "İş adamlarımız, esnafımız ve diğer tüm Karşıyakalıların gayretiyle birlikte başarı hedefimize doğru emin adımlarla yürüyeceğiz. Transfer yasağının kaldırılması ile ilgili olarak görüşmekte olduğumuz eski sporcularımıza ve avukatlarına gösterdikleri olumlu ve çözüm odaklı yaklaşımları için teşekkür ediyoruz. Bu konuda yaşanacak gelişmeler hakkında camiamızı en kısa zamanda bilgilendireceğiz" diye konuştu. - İZMİR