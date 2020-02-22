Karşıyaka 5'te 5 peşinde - Son Dakika
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Karşıyaka 5'te 5 peşinde

7 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kemerspor 2003'ü 2-1 yenerek 4'te 4 yapan Play-Off potasındaki Karşıyaka yarın önemli rakiplerinden Esenler Erokspor'u konuk edecek.

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kemerspor 2003'ü 2-1 yenerek 4'te 4 yapan Play-Off potasındaki Karşıyaka yarın önemli rakiplerinden Esenler Erokspor'u konuk edecek. Atatürk Stadı'nda 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Metehan Alpat yönetecek. Kaf-Kaf'ta sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, bilet fiyatları 5 TL olarak belirlendi. Son 4 maçta kalitelerini ortaya koyduklarını belirten teknik direktör Soner Tolungüç, "Geçtiğimiz son 4 hafta düşündüklerimizi sahaya yansıttık. Oyuncularımız  istediklerimiz karşısında bize çok önemli geri bildirimler yapıyor. Bu bizim için çok önemli. Kadro içindeki derinliği yakaladık. Forma rekabeti arttı. Kim oynarsa oynasın hepsine güvenimiz tam" dedi.  Karşıyaka'nın muhtemel 11'i; "Erdoğan - Anıl, Cenk, Metin, Onur, Fatih, Mustafa Aşan, Doğukan, Barış, Özgür, Hakan Kuş."


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Esenler, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:40 Kaynak: DHA
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