Karşıyaka 8 Haziran'da sahada
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off yarışındaki Karşıyaka, koronavirüs salgınıyla 19 Mart'ta durup 4 aylık aranın ardından 18 Temmuz'da kaldığı yerden başlaması planlanan sezonun hazırlıklarına 8 Haziran'da start verecek.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off yarışındaki Karşıyaka, koronavirüs salgınıyla 19 Mart'ta durup 4 aylık aranın ardından 18 Temmuz'da kaldığı yerden başlaması planlanan sezonun hazırlıklarına 8 Haziran'da start verecek. Daha önce ay başında takımı toplayıp antrenmanlara başlayan Karşıyaka, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2'nci Lig, 3'üncü Lig ve Bölgesel Amatör Lig'in tekrar başlangıç tarihini 12 Haziran'dan 18 Temmuz'a ertelemesiyle dağılmıştı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde TFF Sağlık Kurulu'nun Futbola Dönüş Protokolü uygulayan Karşıyaka, yeniden hazırlık döneminde kampa gitmeyecek. Kalan 6 maç ve Play-Off'lar için tesislerinde kamp yapacak yeşil-kırmızılı ekip, yaz aylarındaki sıcak havalara karşı sabah erken saatlerde ve akşam ışıklandırma altında antrenman yapacak. Karşıyaka, antrenmanlara başlamadan önce takım halinde koronavirüs testinden de geçecek.
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 12:10 Kaynak: DHA
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