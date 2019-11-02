Son Dakika Haberleri: Karşıyaka 90+4'te kazandı!
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Karşıyaka 90+4'te kazandı!

7 saat önce

İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı, gol sesi çıkmadı.

Karşıyaka 90+4'te kazandı!, System.String[]

İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı, gol sesi çıkmadı. Maçın 90+4. dakikasında Cenk Özbey'in golüyle Karşıyaka sahadan 1-0 galip ayrıldı.


Bu galibiyetle Karşıyaka puanını 15'e yükseltti. Konuk ekip ise deplasmanda aldığı yenilgiyle 7 puanda kaldı.


3. Lig'de 11. haftanın diğer maçları yarın oynanacak.


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:57 
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