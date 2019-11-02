Karşıyaka 90+4'te kazandı!
7 saat önce
İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı, gol sesi çıkmadı.
İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı, gol sesi çıkmadı. Maçın 90+4. dakikasında Cenk Özbey'in golüyle Karşıyaka sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle Karşıyaka puanını 15'e yükseltti. Konuk ekip ise deplasmanda aldığı yenilgiyle 7 puanda kaldı.
3. Lig'de 11. haftanın diğer maçları yarın oynanacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:57
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