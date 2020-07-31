Karşıyaka adalet istiyor

Futbol Federasyonu'nun (TFF) tüm liglerde koronavirüs pandemisi nedeniyle küme düşmeyi sürpriz bir kararla kaldırmasından sonra 2. Lig'e çıkmayı Play-Off finalinde Turgutluspor'a penaltı atışları sonrası kaybeden Karşıyaka isyanda. Play-Off finali oynayan takımların üst liglere alınmasını gerektiğini savunan taraftarlar, sosyal medyada, "Adalet istiyoruz" mesajlarıyla kampanya başlattı. Başkan Turgay Büyükkarcı, kararın başarısız olan takımları ödüllendirdiğini, yatırım yapan, başarıyı hedefleyen kulüpleri ise cezalandırdığını açıkladı. Küme düşen takımlar yerine alt ligde final veya yarı final oynayan takımların üst lige alınması gerektiğini belirten ve bu kararın daha adil olduğunu vurgulayan Büyükkarcı, "TFF lige kalite getirerek başa oynayan takımları ödüllendirmeyip, küme düşen takımlara ödül verdi. Futbola yatırım yapıp 40 derece sıcaklıkta Play-Off oynayarak masraf yapan kulüpler mağdur oldu" dedi.

"Biz Antalya'da 10 gün kaldık ve sadece otele 300 bin TL konaklama ücreti ödedik" diyen Büyükkarcı, "Bu rakam diğer masraflarla birlikte 500 bin TL'ye yaklaştı. Diğer takım oyuncuları tatil yapıp aileleriyle birlikte zaman geçirirken biz 38-40 derece sıcakta antrenman yapıp Play-Off maçlarına hazırlandık. Koronavirüs nedeniyle 3 günde bir testten geçtik. Kamp yaptığımız otelde tatilcilerden adım adım kaçarak konakladık. Sıkı tedbirlere rağmen bir oyuncumuzda virüse rastlandı ve takım olarak final öncesi büyük panik yaşadık. Biz bu ve buna benzer maddi manevi sıkıntılar yaşarken küme düşen takımlar ödüllendirildi ve ligde kaldı. Karşıyaka olarak biz final oynamamıza ve 2. Lig'e çok yaklaşmamıza rağmen penaltı atışları sonrası 3. Lig'de kaldık. Biz bir yılımızı çöpe atarken küme düşenler bayram yaptı. Adalet istiyoruz" diye konuştu.