Karşıyaka, Afyon'da kampa girdi

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, İzmir'deki 15 günlük çalışmalarının ardından bugün Afyonkarahisar'da kampa girdi. Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yaptıkları antrenmanların çok verimli geçtiğini ve takımın moralinin yerinde olduğunu ifade eden teknik direktör Mesut Toros, "Futbolcularımızın hırsları, arzuları, istekleri üst düzeyde. Bu durum bizi lig öncesi heyecanlandırıyor. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirip sezona iyi başlamak istiyoruz. Hedeflerimiz ve hayallerimiz var" dedi.

İzmir'de sakatlık yaşamamalarının sevindirici olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Afyon'dan 6 Ağustos'ta döneceğiz. Kampta 4 hazırlık maçı yapacağız. Özel müsabakaları üçer gün arayla oynayacağız. Bu dönemde plan ve programımızı bozmadan, sistemli bir şekilde temel kuvvet ve dayanıklılık antrenmanlarını sürdüreceğiz. 7 Ağustos'ta İzmir Atatürk Stadı'nda TSYD Ege Dostluk Kupası'nda Menemenspor'la karşılaşacağız" diye konuştu.

- İzmir