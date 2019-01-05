Son Dakika Haberleri: Karşıyaka Almanya'da Haber Oldu

Karşıyaka Almanya'da Haber Oldu

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta altyapıda 1 yıldır atağa kalkarak tarihinde ilk kez Avrupa'da seçme yapan Karşıyaka, Almanya'da haberlere konu oldu.

Karşıyaka Almanya'da Haber Oldu, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta altyapıda 1 yıldır atağa kalkarak tarihinde ilk kez Avrupa'da seçme yapan Karşıyaka, Almanya'da haberlere konu oldu. 

Almanya'da Ruhr Bölgesi'nde yayın yapan gazete Hellewer Anzeiger, yeşil-kırmızılıların bu hafta sonunda Kamen'de düzenlediği altyapı seçmelerini haber yaptı. Daha önce Türkiye çapından yetenekli gençleri tarayan, bu hafta sonu Almanya'da Dortmund yakınındaki TSC Kamen Stadı'nda 1999 doğumlu ve daha genç gurbetçi futbolcular için seçme düzenleyen Karşıyaka'nın atağı, yerel basında yankı buldu. Hellewer Anzeiger, Karşıyaka'nın gurbetçi hamlesini, "Her amatör futbolcu profesyonel futbol rüyası görür. Bu şanslarını cumartesi ve pazar günü kullanabilirler. Türkiye'nin geleneksel kulübü İzmirli Karşıyaka, Kamen'de umut verici yetenekler arıyor" cümleleriyle haber yaptı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:28 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa, Almanya, Karşıyaka, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kasımpaşa, Azad Toptik'i Kadrosuna Kattı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören: VAR Bizim Kırmızı Çizgimiz

Yeni Bir İş Sektörü Doğuyor! Köpek Gezdirerek Saatte 150 Lira Kazanıyorlar Genç Girişimcilerin Yaptığı Ticari Masaüstü Cep Telefonu Şarjına Almanya ve Amerika'dan Talep Yağıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 15:09:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşıyaka Almanya'da Haber Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]