Son Dakika Haberleri: Karşıyaka Almanya'da Seçme Yapacak

Karşıyaka Almanya'da Seçme Yapacak

2 saat önce

İZMİR'de yıllardır suskun kaldığı futbol altyapıda geçen sezonun ikinci yarısından itibaren atağa kalkan Karşıyaka, ilk kez Almanya'da seçme yapacak.

Karşıyaka Almanya'da Seçme Yapacak, System.String[]


İZMİR'de yıllardır suskun kaldığı futbol altyapıda geçen sezonun ikinci yarısından itibaren atağa kalkan Karşıyaka, ilk kez Almanya'da seçme yapacak. Yeşil-kırmızılılar, 5-6 Ocak tarihlerinde Dortmund yakınındaki TSC Kamen Stadı'nda 1999 doğumlu ve daha genç gurbetçi futbolcular için seçme düzenleyecek. Seçmelere Futbol Altyapı Başkanı Tayfun Yungul katılacak. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'deki altyapı maçları ve turnuvaları tarayıp yetenekli futbolcuları altyapıya kazandıran Kaf-Kaf, gurbetçi futbolcu adaylarından da kulüp bünyesine almaya çalışacak. TFF 3. Lig 2. Grup'ta ikinci yarı maratonu öncesi 1 haftalık tatilden dönen Karşıyaka, antrenmanlara yeniden başladı. Yeşil-kırmızılı ekibin 20 Ocak'ta başlayacak ikinci yarı öncesi kampa gitmeyip Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde çalışması bekleniyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:38 Kaynak: DHA

Futbol, İzmir, Almanya, Karşıyaka, Spor
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