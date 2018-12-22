Karşıyaka Almanya'da Seçme Yapacak

İZMİR'de yıllardır suskun kaldığı futbol altyapıda geçen sezonun ikinci yarısından itibaren atağa kalkan Karşıyaka, ilk kez Almanya'da seçme yapacak.





İZMİR'de yıllardır suskun kaldığı futbol altyapıda geçen sezonun ikinci yarısından itibaren atağa kalkan Karşıyaka, ilk kez Almanya'da seçme yapacak. Yeşil-kırmızılılar, 5-6 Ocak tarihlerinde Dortmund yakınındaki TSC Kamen Stadı'nda 1999 doğumlu ve daha genç gurbetçi futbolcular için seçme düzenleyecek. Seçmelere Futbol Altyapı Başkanı Tayfun Yungul katılacak. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'deki altyapı maçları ve turnuvaları tarayıp yetenekli futbolcuları altyapıya kazandıran Kaf-Kaf, gurbetçi futbolcu adaylarından da kulüp bünyesine almaya çalışacak. TFF 3. Lig 2. Grup'ta ikinci yarı maratonu öncesi 1 haftalık tatilden dönen Karşıyaka, antrenmanlara yeniden başladı. Yeşil-kırmızılı ekibin 20 Ocak'ta başlayacak ikinci yarı öncesi kampa gitmeyip Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde çalışması bekleniyor. - İzmir

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yemeksepeti'nin Sahibinden Flaş Karar! Almanya'daki İşlerini Satıyor

Çin'in Ardından Almanya da iPhone Satışını Yasakladı

Borussia Dortmund İlk Yarıyı Galibiyetle Tamamladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'in Transferi İçin Harekete Geçiyor