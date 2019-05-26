Son Dakika Haberleri: Karşıyaka altyapısı parlıyor

Karşıyaka altyapısı parlıyor

2 saat önce

FUTBOL altyapıda geçen yıldan bu yana atağa kalkan Karşıyaka, ASKF U14 Elit Ligi'ndeki İzmir şampiyonluğunun ardından Ayvalık'taki Türkiye finallerinin ilk etabını da zirvede tamamladı.

Karşıyaka altyapısı parlıyor, System.String[]

FUTBOL altyapıda geçen yıldan bu yana atağa kalkan Karşıyaka, ASKF U14 Elit Ligi'ndeki İzmir şampiyonluğunun ardından Ayvalık'taki Türkiye finallerinin ilk etabını da zirvede tamamladı. Karşıyaka, grubunda oynadığı 3 maçı da kazanarak lider olarak adını Türkiye'de son 15 takım arasına yazdırdı. Bu sezon Spor Toto Bölgesel Gelişim U19 Ligi'nde yıllar sonra Türkiye finallerine katılan Karşıyaka, Antalya'daki finalde Erokspor'a penaltılarla yenilip Elit Ligi'ne çıkma şansını kıl payı kaçırmıştı. Yeşil-kırmızılılar, U16 ve U15'te ise ligde gruplarını averajla ikinci sırada tamamladı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:53 Kaynak: DHA
Futbol, Ayvalık, Türkiye, Karşıyaka, Spor
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