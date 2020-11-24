Karşıyaka-Arhavispor: 1-0 - Son Dakika

Karşıyaka-Arhavispor: 1-0

24.11.2020 14:59
Karşıyaka-Arhavispor: 1-0, System.String[]

STAT: AtatürkHAKEMLER: Aytaç Geçgel (xx), İsmail Semih İleri (xx), Göktuğ Hazar Erel (xx)KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - Anıl (xx), Cenk (xxx), Metin (xxx), Burak (xxx) (Dk. 83 İlyas), Fatih (xx), Mustafa Aşan (xxx), Namık Barış (xx) (Dk. 89 Mert), Özkan (xx) (Dk. 79 Harun xx), Doğukan (xx) (Dk.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Aytaç Geçgel (xx), İsmail Semih İleri (xx), Göktuğ Hazar Erel (xx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - Anıl (xx), Cenk (xxx), Metin (xxx), Burak (xxx) (Dk. 83 İlyas), Fatih (xx), Mustafa Aşan (xxx), Namık Barış (xx) (Dk. 89 Mert), Özkan (xx) (Dk. 79 Harun xx), Doğukan (xx) (Dk. 89 Batuhan), Hakan Kuş (xxx)ARHAVİSPOR: Baran (x) - Emrah (xx), Evren (xx) (Dk. 83 Köksal), Hüseyin (x) (Dk. 71 Abdurrahman xx), Alperen Utku (x), Furkan (xx), Uğur (x) (Dk. 46 Berat xx), Orhan (xx), Hakan (xx), Tolga (x), Abdulkadir (x) (Dk. 69 Berkay xx)GOL: Dk. 45 Hakan Kuş (Karşıyaka)SARI KARTLAR: Namık Barış, Mustafa Aşan, İlyas (Karşıyaka), Hakan (Arhavispor)

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 8 maçlık yenilmezlik unvanını lider Somaspor önünde kaybeden Karşıyaka, erteleme sınavında Arhavispor'u mağlup etti: 1-0. Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 45'inci dakikada Hakan Kuş attı. Ligde 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Karşıyaka, puanını 21'e çıkarıp zirve yarışına tutundu.Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, Somaspor'a yenilen ilk 11'de 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Sezon başından beri 11'de oynayan İlyas ile gribal enfeksiyon geçiren Arif kulübeye çekilirken yerlerine Anıl ve Fatih oynadı. Hakan, bu maçta attığı golle toplamda 7 gole ulaşıp 3 maçlık suskunluğuna son verdi.23'üncü dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Soldan sıfıra kadar inen Tolga'nın ortasında kale önünde Emrah'ın şutu yandan auta çıktı.27'nci dakikada Karşıyakalı Burak sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu direkt kaleye şutladı, kaleci Baran güçlükle gole engel oldu.30'uncu dakikada gelişen ev sahibi atağında soldan Namık Barış'ın ortasına ceza sahasında boş durumdaki Hakan Kuş gelişine çok sert vurdu, top üstten auta çıktı.45'inci dakikada Karşıyaka öne geçti. Orta sahada Mustafa Aşan kaptığı topu sağ kanatta hareketlenen Doğukan'ın önüne bıraktı. Doğukan'ın ortasını ceza alanında Hakan Kuş iyi yükselip topu kafasıyla ağlara gönderdi: 1-0İlk yarı bu skorla bitti.66'ncı dakikada Karşıyakalı Namık Barış'ın ceza sahasının hemen dışından şutu yandan auta çıktı.77'nci dakikada Namık Barış'ın sağdan kullandığı kornere arka direkte Burak'ın kafa şutu auta çıktı.86'ncı dakikada gelişen Arhavispor atağında sağ kanattan yapılan ortaya Abdurrahman'ın kafası üst direkte patladı.

Mücadele Karşıyaka'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.


- İzmir

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Aşan, Karşıyaka, Fatih, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka-Arhavispor: 1-0 - Son Dakika Spor


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