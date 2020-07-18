Karşıyaka arma için oynayacak
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta, 22 Temmuz Çarşamba günü Antalya'da Belediye Derincespor ile oynayacağı Play-Off yarı final maçına bilenen Karşıyaka'da, Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetiminin şampiyonluk primini 600 bin TL olarak açıklamasından sonra futbolcular adına takım kaptanları Mustafa Aşan...
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta, 22 Temmuz Çarşamba günü Antalya'da Belediye Derincespor ile oynayacağı Play-Off yarı final maçına bilenen Karşıyaka'da, Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetiminin şampiyonluk primini 600 bin TL olarak açıklamasından sonra futbolcular adına takım kaptanları Mustafa Aşan ve Cenk Özbey açıklamada bulundu. Takım arkadaşları, teknik kadro, yönetim kurulu ve yeşil-kırmızılı taraftarlarla tek yumruk olduklarını belirten kaptanlar, "Başkanımız Turgay Büyükkarcı ve yönetim kurulumuza prim jestinden dolayı takım arkadaşlarımız adına teşekkür ederiz. Futbolcular olarak tek amacımız arma için savaşmak. Tüm oyuncu arkadaşlarımızın ilk önceliği bu. Karşıyaka'nın başarısı her şeyin üstündedir ve her şeyden önce gelir. Tüm zamanını bizimle geçiren, gecesini gündüzünü Karşıyaka Spor Kulübü'nün başarısı için harcayan Başkanımız Turgay Büyükkarcı'ya minnettarız. Takım olarak bu fedakarlıkların karşılığını sahada savaşarak, terimizin son damlasına kadar mücadele ederek vermek istiyoruz. İnanıyoruz ki Antalya'dan 2'nci Lig'e çıkmış bir kulüp olarak döneceğiz, bizler buna inandık" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 16:06 Kaynak: DHA
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