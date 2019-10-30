Son Dakika Haberleri: Karşıyaka az atıp az yiyor! Hedef iç sahada 4'te 4...
Son Dakika Spor Karşıyaka az atıp az yiyor! Hedef iç sahada 4'te 4...

Karşıyaka az atıp az yiyor! Hedef iç sahada 4'te 4...

1 saat önce

Play-Off barajını yakalama mücadelesi veren yeşil-kırmızılı ekip 9 karşılaşmada 7 gol atarken rakip forvetlere de 7 kez gol izni verdi.

Karşıyaka az atıp az yiyor! Hedef iç sahada 4'te 4..., System.String[]

Play-Off barajını yakalama mücadelesi veren yeşil-kırmızılı ekip 9 karşılaşmada 7 gol atarken rakip forvetlere de 7 kez gol izni verdi.


Karşıyaka, grupta 5 gol atan düşme hattındaki Elazığ Belediyespor ve 6 golle son sıradaki Fatsa Belediyespor'dan sonra en az skor üreten ekip oldu.


Az gol atmasının yanında defansta da rakiplere az geçit izni veren Karşıyaka, kalesinde 3 gol gören Play-Off hattındaki Fethiyespor ile 6'şar gol yiyen lider Esenler Erokspor ve takipçisi Turgutluspor'dan sonra yine Play-Off barajındaki Kocaelispor'la birlikte en az gol yiyen ekip durumunda.


Bu sezon deplasmanda çıktığı 5 maçta galibiyeti bulunmayan, evinde ise son 3 maçını üst üste kazanan Karşıyaka, Cumartesi günü Elazığspor'u konuk edeceği karşılaşmada 4'te 4 yapmaya çalışacak.


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Turgutluspor, Kocaelispor, Karşıyaka, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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