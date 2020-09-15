Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı: Futbolculara geçen sezonun tüm alacaklarını ödedik
MİSLİ.com 3. Lig 3. Grup'ta sezonun ilk maçında 20 Eylül Pazar günü Isparta 32 Spor'a konuk olacak Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, futbolculara geçen sezondan kalan tüm alacaklarını ödeyip moral dopingi yaptıklarını açıkladı.
MİSLİ.com 3. Lig 3. Grup'ta sezonun ilk maçında 20 Eylül Pazar günü Isparta 32 Spor'a konuk olacak Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, futbolculara geçen sezondan kalan tüm alacaklarını ödeyip moral dopingi yaptıklarını açıkladı. Kulübün sosyal medya kanalındaki yayında verdiği sözü tuttuğunu belirten Büyükkarcı, yeni sezonda 3 branşta birden şampiyonluk yarışı vereceklerini belirterek, "Yeni sezon başlamadan futbolcularımızın geçmiş sezondan kalan tüm alacaklarını ödedik. Biz yönetim olarak yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Sporcu kardeşlerimizden beklentimiz, armamıza layık bir mücadele ortaya koyup geçen sezon penaltı atışları sonucunda şanssız bir şekilde kaçırdığımız 2. Lig'e bu sezon direkt çıkmaları. Biz yönetim olarak bu hedef için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yeni sezonda futbol, basketbol ve voleybolda hedefimiz sezonu kupalarla kapatmak olacak" dedi.
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