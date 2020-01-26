Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı, Göztepe maçına geldi - Son Dakika
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Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı, Göztepe maçına geldi

6 saat önce

Göztepe'nin ezeli rakibi Karşıyaka'nın başkanı Turgay Büyükkarcı da Süper Lig'in 19'uncu haftasındaki Göztepe - Beşiktaş maçını izlemek için Gürsel Aksel Stadı'na geldi.

Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı, Göztepe maçına geldi, System.String[]

Göztepe'nin ezeli rakibi Karşıyaka'nın başkanı Turgay Büyükkarcı da Süper Lig'in 19'uncu haftasındaki Göztepe - Beşiktaş maçını izlemek için Gürsel Aksel Stadı'na geldi.

Protokol tribününde yerini alan Büyükkarcı'yı Göztepe Başkanı Mehmet Sepil karşıladı. Mehmet Sepil de 16 Ekim 2015 tarihinde Pınar Karşıyaka'nın Eurolegue'de Barcelona ile oynadığı maçı izlemek için Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'na gitmişti.


Karşıyaka, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:23 Kaynak: DHA
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