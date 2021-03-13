Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı: Koltuğa yapışmadık - Son Dakika

Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı: Koltuğa yapışmadık

13.03.2021 13:18
Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı: Koltuğa yapışmadık, System.String[]

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın Başkanı Turgay Büyükkarcı, transfer yasağının kalkması için 20 milyon TL'nin üzerinde ödeme yapmaları gerektiğini söyledi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın Başkanı Turgay Büyükkarcı, transfer yasağının kalkması için 20 milyon TL'nin üzerinde ödeme yapmaları gerektiğini söyledi. Başkan Büyükkarcı, "Bizim bu parayı verecek durumumuz yok. Buraya çivi çakmadık. Koltuklara yapışmış insanlar değiliz. Kayyuma devredilmek üzere olan bir kulübü düzlüğe çıkarmak için göreve geldik. Biz geldiğimizde futbol takımının giyecek forması yoktu. Garantisini vermek şartıyla bizden daha iyi yapacak birileri varsa buyursun gelsin. Başımızın üstünde yeri var. Transferi açıp, üstüne 'Transfer yapabilirim' diyen varsa zevkle koltuklarımızı teslim ederiz. Kapımız herkese açık, kulüp babamızın malı değil. Biz Karşıyakalıyız arkadaş hain değiliz" dedi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından canlı yayında soruları yanıtlayan Turgay Büyükkarcı, "Bu kulüp daha önce çok Hollandalı'nın, Amerikalı'nın teklifini gördü. Bu işin doğrusu yasak kalkmış da olsa hazıra dağ dayanmaz. Altyapıyı güçlendirmek zorundayız. Altyapıyı iyi bilen bir hoca getirdik. İbrahim hocaya güveniyorum. Kimse benden 'Transfer yasağını kaldıracağım' yalanını duyamaz, çaba sarf ederiz. Bir tane Karşıyaka var. Bu kulübü seven herkes kulübüne destek olsun. Yalan haber ve dedikodulardan uzak duralım. Bunun önüne geçmezsek ne sponsor, ne taraftar, ne oyuncu ne de yönetim olur. Dedikodu çukurundan çıkmamız lazım. Kulübü kimse eteklerinde aşağı çekmesin çok yazık olur" şeklinde konuştu."STAT İÇİN HUKUKİ SORUN YOK"Kulübe yapılacak yeni stadyumla ilgili hukuki bir sıkıntı kalmadığını belirten Başkan Turgay Büyükkarcı, "Stat için finansal olarak 30 milyon dolar sağlandı. Bunun bir protokole bağlanması lazım. Bakanlıktan randevu gelir gelmez Ankara'ya gideceğiz. Çok detay var kolay var. Stat yapmakla her şey bitmiyor, mesela yeni stadının Göztepe'ye yıllık masrafı 15 milyon TL. Biz stadın masraflarını kulübün karşılamayacağı bir modele dönmek istiyoruz" diye konuştu."SPONSORU SON ANDA KAÇIRDIK"Başkan Büyükkarcı, geçen sezon başında Türkiye'nin önemli firmalarından biriyle sponsorluk anlaşmasının son anda bozulduğunu açıkladı. Büyükkarcı, "İstanbul'a gittim, firmanın patronu önüne gelen gazete kupürleri nedeniyle anlaşmadan vazgeçti. Yıllık 2.5 milyon TL'ye yakın 3 senelik bir anlaşma olacaktı. Haberler ve dedikodular yüzünden sponsoru kaybettik. Camia olarak vicdanlı olmaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. "BOYKOT KONUSU KAPANDI"Basketbol takımının geçen hafta idman boykotu yapması üzerine Büyükkarcı şöyle konuştu: "Bunlar aile içi meseleler. Her branş gibi basketbol oyuncuları da kıymetlidir. Aile içinde böyle şeyler olur. Bütün kulüplerde yaşanıyor bu tip protestolar. Ufuk hoca hepimiz kadar Karşıyakalı. Takım için yatıp kalkıyor. Bu kulübü çok seviyor, çok seviliyor. Başarımız ortada. Bu konu bizim için kapanmıştır. Oyuncular karakter koyup oynamaya devam ediyorlar. Kronik bir sorun yoktur" diye konuştu."BAHİS OLAYINI ARAŞTIRDIK"Futbol takımında bir futbolcunun bahis oynadığının hatırlatılması üzerine, "Bu konu bize geldiğinde araştırdık. Oyuncuyu çağırdık. Kendi takımı üzerine oynamadığına yemin etti. Araştırmalarımız da bunu gösterdi. Önce kadroya almadık sonra da kulüple ilişkisini kestik. Bu oyuncunun dışında hiç kimse bahis oynamadı. Kanıtlayan varsa bana getirsin. Kanıt olmadan kimsenin onuruyla oynama hakkına sahip değilim" dedi."ARHAVİ BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ"Ligde hafta içinde deplasmanda oynadıkları Arhavispor maçında protokol tribününden, "Şikeci Karşıyaka" sloganı atılması üzerine konuşan Turgay Büyükkarcı, "Maçtan sonra Arhavi kulüp başkanını aradım. Çok düzgün bir insan. Olayı duyduğunu söyledi, özür diledi camiamızdan. Bu özür yetmiyor ama biz bu duruma nasıl geldik. İğneyi önce kendimize batıracağız ben de dahil olmak üzere" yorumu yaptı. "TOKEN KATKISI 3 MİLYON TL"Karşıyaka'nın bir ilke imza atarak sanal para olan ilk taraftar token projesini hayata geçirdiğini belirten Başkan Turgay Büyükkarcı, "Bu projeji bildiğimiz kadarıyla dünyada ilk yapan kulüp biziz. Kulübümüze ciddi bir katkısı oldu, katkısı 3 milyon TL'yi geçti" şeklinde konuştu."ŞİRKETLEŞME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR"Şirketleşme ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Büyükkarcı, "Şirketleşme olunca bütün borçlar bitecek, kulüp düzlüğe çıkacak gibi bir algı var. Bu çok doğru değil. Dünyada ve Türkiye'de batan birçok şirket, iyi yönetilen birçok dernek var. Önemli olan kulübün mali anlamda nasıl yönetildiği. Bizim bir şirket kurmamız ticari anlamda gereklilik. Şirket kurulduktan sonra genel kurulda akıl filtresinden geçmesi lazım. Çok ciddi sorumluluk. Bunu görüşmek için toplanmamız lazım" dedi. "KONGRE YAPMAMIZ YASAL DEĞİL""Kongre yapılmasını bizden daha fazla isteyen yok" diyen Başkan Büyükkarcı, "Bu ayın başında yeni bir kararname çıktı. Üye sayısı 300 kişinin altında olan kulüpler kongre yapabilir diye. Bizim üye sayımız 4 bin 500. Bunu yapabilme şansımız yok şu anda. Ne zaman yapılacağını bilmiyoruz. Yazılı müracaatımızı yaptık. Yasalar ortada, bunun dışına çıkamayız. Anonim şirket olan kulüpler de yapabiliyor" diye konuştu."KULÜBÜ BORÇLANDIRMADIK" Tüzüğe göre yönetim kendi döneminde yüzde 3 borcu geçmemek durumunda olduğunu hatırlatan Büyükkarcı, "Önceki borçların faizlerinden gelen borçlar var. Mevcut yönetim borçlu değil. Eski borçların faizleri toplam borcun aynı yerde durmasını engelliyor. Biz her ay rapor alıyoruz. 31 Ocak itibarıyla yüzde 3 borcu geçmedik. Etrafta 120-150 milyon liralar uçuyor. Bu dedikodularla muhatap olmuyoruz. Divan Kurulu ve genel kuruldur muhatabız" ifadelerini kullandı."ÖDEME SİSTEMİNİ FUTBOLCULAR ONAYLADI"Futbol takımında primlerin ödenmesi konusundaki soruya Büyükkarcı şöyle yanıtladı;"Biz futbolda içinde prim de olan haftalık ödeme sistemi getirdik. Futbolculara, 'İçinizde tartışın, oy birliğiyle kabul ediyorsanız uygulayalım yoksa eski sistemle devam edelim' dedik. En ufak bir baskı yapmadık, oy birliğiyle kabul ettiler. Eski sistemle 10 yılda iki kez küme düştük. Son 10 yılda 3 milyon 24 bin dolar prim dağıtmışız. Elde iki küme düşme var. Başarısızlığa prim mi verilir. Bu havaya atılmış para kulübün kasasında olsaydı transfer yasağımız olmayacaktı.""FUTBOLDA KAHROLUYORUZ"Futbol takımının kötü gidişini Başkan Büyükkarcı şöyle yorumladı;

"Futbol amiral gemimiz. Bu kulübün kuruluş nedeni futbol. Üsteme yapıştırılan yafta var 'Basketbolcu başkan' diye üzülüyorum. Çok emek veriyoruz. Devre arasını çok kötü geçirdik. Fiziki yetersizlik var ciddi anlamda. Kısıtlı imkanlarla 2 sezondur Play-Off oynayan, bu sezon devre arasına kadar performans gösteren bu çocukların niye bu durumda oldukları hepimizi kahrediyor. Kafalarını da rahat bırakmak lazım belki de. Aynı oyuncular, yönetim aynı, şartlar daha iyiye gidiyor ama biraz daha farklı davranmamız gerektiğini de biliyoruz."


Türk Lirası, Karşıyaka, Transfer, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı: Koltuğa yapışmadık - Son Dakika Spor


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