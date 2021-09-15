Üye Girişi
Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı: Sözümüzü tuttuk, takıma sadece zaman gerek - Son Dakika

Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı: Sözümüzü tuttuk, takıma sadece zaman gerek

15.09.2021 11:40
Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı: Sözümüzü tuttuk, takıma sadece zaman gerek, System.String[]

TFF 3'üncü Lig'deki Karşıyaka, 5 yıldır devam eden transfer yasağını sezon öncesi geçici olarak kaldırıp kadrosunu yenilerken, Başkan Turgay Büyükkarcı, taraftara verdikleri sözü tuttuklarını, takımın artık yalnız zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

TFF 3'üncü Lig'deki Karşıyaka, 5 yıldır devam eden transfer yasağını sezon öncesi geçici olarak kaldırıp kadrosunu yenilerken, Başkan Turgay Büyükkarcı, taraftara verdikleri sözü tuttuklarını, takımın artık yalnız zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Sezonun ilk 2 maçını 1 puanla geçen Kaf-Kaf'ta sosyal medyada canlı yayına katılan Büyükkarcı, "Temmuz ayında Karşıyaka'ya içerik ve görsel anlamda yakışır bir kongre süreciyle yeniden göreve geldik. Verdiğimiz sözlerden birini daha tuttuk. Transfer yasağını kaldırdık, 12 tane takviye yaptık. Yasağı geçen sene kaldırmayı planlıyorduk. Hatta bununla ilgili çalışmalar, ödemeler yaptık. Kongreden önce 5-6 tane önemli dosya kapattık. Necati Ateş'in 1.2 milyon TL'lik dosyasını çok iyi bir rakama anlaşarak kapattık. Karşıyaka'nın futbol takımını almak isteyen şirket ortaya çıkınca bütün alacaklıların antenleri açıldı. Daha sonra şirket vazgeçince transferi açarken daha çok zorluk yaşadık" dedi.

"Alacaklı 114 dosya, transfer yasağına konu 22.6 milyon TL vardı" diyen Başkan Büyükkarcı, "Şu anda transfer yasağına konu olan 4.2 milyon TL civarında bir para kaldı. Çok ciddi bir şekilde borç kapattık. Bu dosyaların bütün avukatlık masraflarını ödedik. Birçok dosyayı tamamen kapattık. Çok ciddi bir iş yaptık, keşke bunu daha kendi düşündüğümüz şekilde yapsaydık. Artık yasakla ilgili korku duvarı aşıldı, ödenebilecek bir rakam kaldı. Yönetime gelmeyi bir dönem daha istememizin nedeni futbol takımı, basketbolun hedefleri, stat projesi, 100 dönümlük altyapı arazisi projesi, yelkenle ilgili projelerdi. Bunları tamamlamak için görev süremizi bir dönem daha uzatmak istedik. Başta Mehmet Yaya olmak üzere 60 gün bir ekip olarak çalıştık ve yasağı açtık" ifadelerini kullandı."ARA TRANSFERDE TAKVİYE OLMAYACAK" Karşıyaka'nın futbolda artık asla kötü bir durumla karşılaşmayacağını dile getiren Turgay Büyükkarcı, "Cüneyt Biçer hocamızla anlaşırken yasak açılsa da açılmasa da bütçeyi verdik. Bu bütçenin içinde kalmak mecburiyetimiz olduğunu söyledik. Şu an o bütçeyi aşmadık. 7 milyon TL'lik belirlediğimiz bütçenin de altında kaldık. Bence çok iyi bir takım kurduk. Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan bir takım olduk. Bu takımın sadece zamana ihtiyacı var. Yazın zamanla yarıştık. Hem yasağı kaldırıp hem transfer yapıp sezona hazırlanmaya çalıştık. Takımımıza, hocamıza ve teknik ekibimize güveniyorum. Bu takım başarılı olacak. Devre arasında transfer yapmak planlarımızda yok. Aldığımız oyuncularla 2 senelik sözleşmeler yaptık. Transfer yasağında tam yetki hocamızdaydı" dedi."STAT İHALESİ NİSAN 2022'DE" Takımın bu sezon iç saha maçlarını oynamayı planladığı Bornova Stadı ve yeni stat projesiyle ilgili soruları da yanıtlayan Başkan Büyükkarcı, "Bornova Stadı'na geçebilmemiz için Alsancak Stadı'nın bitmiş olması lazım. İnşallah orası 29 Ekim'e yetişecek. Bir an önce Bornova'ya geçmemiz lazım çünkü Atatürk Stadı'nda istediğimiz taraftar baskısını kuramıyoruz" diye konuştu. Başkanlık döneminde 4 senedir en fazla aldığı 2 sorunun transfer yasağı ve stat konusu olduğunu belirten Büyükkarcı, yeni stadın ihalesinin 2022 yılında yapılmasını beklediğini belirterek şöyle dedi:

"Bu sorular şimdi bire indi. Çok yakın bir zamanda bu soru da ortadan kalkacak. Stadın olabilmesi için hiçbir engel kalmadı. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Temmuz'da kulübe geldiği zaman İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte toplantı yaptık. Bakanlık stat arazisinin tahsisiyle ilgili bir sorun olmadığını bildirdi. Büyükşehir de kendi imkanlarıyla inşaatı yapmayı kabul etti. Protokol örnekleri geldi. Transfer yasağıyla uğraştığımız için protokol bekledi. Nisan ve Mayıs 2022'de ihaleye çıkmış olacağımızı düşünüyorum. Karşıyaka olarak hükümet ve muhalefeti bir araya getirdik. 15-17 bin arası bir kapasite olacak. Projenin 4 tarafı tribün olacak." "MAVİŞEHİR ARAZİSİ MİLLET BAHÇESİNE DÖNDÜ, PEŞİNDEYİZ"Kulüpte 2 yıl önce İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) öncülüğünde gündeme gelen Mavişehir'deki 100 dönümlük altyapı tesisi arazisi projesinde arazide millet bahçesi yapılmasının konuşulduğunu hatırlatan Turgay Büyükkarcı, yine de vazgeçmediklerini söyledi. Büyükkarcı, "Mavişehir'deki 100 dönümlük alanda bir yere kadar geldik ama sonra o arazi millet bahçesine döndü. Orada millet bahçesi olmayacağını halen anlatıyorum. Oranın peşindeyiz. Tüm siyasilerden destek bekliyoruz. Son ana kadar o arazinin peşini bırakmak istemiyorum. Karşıyaka'ya orayı kazandırmak benim için stat kadar önemli bir proje. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'yle birleştirilebilecek bir alan. Ancak konu sadece bize bağlı değil" dedi."ROLL İÇİN GİRİŞİM SÜRÜYOR, DIXON GÜNDEMDE YOK"

Basketbolda geçen sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayıp kupayı kaçıran Pınar Karşıyaka'da bu sezon öncesi yapılan transferlerin içine çok sindiğini belirten Büyükkarcı, transfer gündemlerinde yer alan şutör guard Michael Roll ile ilgili bütçe çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Büyükkarcı, Fenerbahçe'yle yollarını ayıran eski oyuncuları Bobby Dixon'la ilgili bir girişimleri olmadığını dile getirdi. Geçen yıl piyasaya çıkan Karşıyaka Token ile pandemi döneminde kulübe 5 milyon TL bir gelir kazandırdıklarını dile getiren Büyükkarcı, "Şimdi bunu dünya kripto para borsalarına açma gibi bir projemiz var" şeklinde konuştu.


Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı: Sözümüzü tuttuk, takıma sadece zaman gerek

Futbol Federasyonu, Türk Lirası, Karşıyaka, Transfer, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı: Sözümüzü tuttuk, takıma sadece zaman gerek - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde 13:23 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak 12:58 Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı 12:16 Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı
BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı 12:01 BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı 11:52 İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor 11:27 Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor
Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı 10:57 Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, ziyaret ettiği okulda öğrencilerin elini öptü 10:39 Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, ziyaret ettiği okulda öğrencilerin elini öptü

Son Dakika Haberleri
13:23 Ergin Ataman'dan, Stefan Kuntz ismine karşı sert çıkış: Bu karar, Türk futbolunu aşağılamaktır
13:22 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde
12:57 Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak
12:42 Hemşehrisini 9 el ateş ederek öldüren zanlıdan ilginç savunma: Hocam rüyama girip mehdi olduğumu söyledi
12:37 O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü
12:16 Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı
12:06 Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti
12:05 Halil Dervişoğlu'nun babasından itiraf: Oğlumun Galatasaray'a gitmesi için kavga ettik
12:01 BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı
11:54 Stefan Kuntz, Mili Takım hocalığı için kararsız
Ergin Ataman'dan, Stefan Kuntz ismine karşı sert çıkış: Bu karar, Türk futbolunu aşağılamaktır Ergin Ataman'dan, Stefan Kuntz ismine karşı sert çıkış: Bu karar, Türk futbolunu aşağılamaktır         
13:24
Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor         
13:06
O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü         
12:37
Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti         
12:06
Aldatılan kadın mahkemeye tanık olarak 'öteki kadını' çağırdı! İlginç davaya yalancı tanıklık damga vurdu Aldatılan kadın mahkemeye tanık olarak 'öteki kadını' çağırdı! İlginç davaya yalancı tanıklık damga vurdu         
11:55
Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam         
11:45
Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar         
11:07
iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor         
10:49
Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim         
10:35
50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti 50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti         
10:17
Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı         
10:04
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü         
00:43
Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı         
23:57
Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali         
22:49
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 13:33:01. #1.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı: Sözümüzü tuttuk, takıma sadece zaman gerek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement