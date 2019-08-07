Son Dakika Haberleri: Karşıyaka bayrama hazır
Son Dakika Güncel Haber

Karşıyaka bayrama hazır

1 saat önce

Karşıyaka Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki satış ve kesim alanları ile ilgili hazırlıklarını tamamladı.

Karşıyaka bayrama hazır, System.String[]

Huzur ve güvenliği sağlamak için tüm önlemler alınırken, belediye ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bayram boyunca alarmda olacak.

SAĞLIKLI VE HİJYENİK HİZMET

Kaymakamlık Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından, Örnekköy Mezarlığı'nın alt kısmındaki arazi 'kurban kesim ve satış alanı' olarak belirlenirken, pazar yerlerinde de kurban kesimine izin verildi. Yüzlerce kurbanlığın satışa sunulduğu Örnekköy'deki alanda sağlıklı ve hijyenik bir ortam oluşturuldu. Karşıyaka Belediyesi ekiplerince ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Yol ve otopark düzenlemeleri tamamlandı. İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliğinde; kurbanlıkların kayıt, pasaport ve sağlık raporları tek tek kontrol edildi. Büyükşehir Belediyesi'nce bölgede kurbanlık kesim çadırı oluşturulacağı belirtildi.

CAMİLERDE BAYRAM MESAİSİ

Ayrıca, vatandaşların Kurban Bayramı'nda daha hijyenik koşullarda ibadet etmesi için ilçedeki tüm camileri kapsayan dezenfeksiyon uygulaması hayata geçirildi. Mezarlık tuvaletlerinde de dezenfeksiyon işlemiyle birlikte ilaçlama yapılarak temizlik ve hijyen sağlandı. Karşıyaka Belediyesi'nin Veteriner İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Ulaşım Hizmetleri ve Zabıta Müdürlükleri hazırlık çalışmaları için seferber olurken, kurulan Acil Müdahale Ekibi de bayram süresince görevde olacak. Denetim, temizlik ve atık toplama çalışmaları bayram sonuna kadar düzenli şekilde sürdürülecek.

"DÜZENİ BİRLİKTE SAĞLAYALIM"

Örnekköy Kurban Satış ve Kesim Alanı ile pazar yerleri dışında kurban kesimi yapılmaması gerektiğine dikkat çeken Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Kurban Bayramı'nın ilçemizde huzur içinde geçmesi için ilgili birimlerimizi seferber ederek gereken tüm çalışmaları yaptık, önlemlerimizi aldık. Sağlığımızı ve güvenliğimizi tehlikeye atacak durumların yaşanmaması, çevre ve görüntü kirlilikleri oluşmaması açısından sadece belirlenen yerlerde kesim yapılması konusunda vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Huzur ve düzeni el birliği sağlayacağımıza inanıyor, tüm yurttaşlarımıza şimdiden iyi bayramlar diliyorum" dedi.

Kurban Bayramı, Karşıyaka, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:42 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte bayramda ücretsiz olacak köprüler ve yollar
20 gündür haber alınamayan adamın otel odasında cesedi bulundu 16,4 milyon kişiye bayram erken gelecek! Ödemeler bu hafta yapılacak HDP Eş Genel Başkanı Temelli: 2020 erken seçim getirir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 11:10:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşıyaka bayrama hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]