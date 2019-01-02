Karşıyaka Beklemede
1 saat önce
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Van Büyükşehir Belediyespor'la 20 Ocak'ta iç sahada oynanacak ikinci yarının ilk maçına 1 ay kala takıma mali destek sağlamak için hatıra bileti kampanyası başlatan Karşıyaka, verilen toplu bilet sözlerinin tutulmasını bekliyor.
TFF
3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Van Büyükşehir Belediyespor
'la 20 Ocak'ta iç sahada oynanacak ikinci yarının ilk maçına 1 ay kala takıma mali destek sağlamak için hatıra bileti kampanyası başlatan Karşıyaka
, verilen toplu bilet sözlerinin tutulmasını bekliyor.
Geçtiğimiz günlerde birçok kişi, kurum ve siyasiden kampanya kapsamında toplu bilet sözü alan İzmir
temsilcisi, toplanan tüm parayı futbol takımına dağıtacak. Yeşil-kırmızılılarda ikinci yarı hazırlıkları, 2 günlük yeni yıl izninin ardından yeniden başladı. Şehir dışına gitmeyip Çiğli Selçuk Yaşar
Tesisleri'nde kamp yapan takımda ayak bağlarında kısmi yırtık meydana gelen santrfor Hakan Kuş dışında sakat futbolcu bulunmuyor. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:20 Kaynak: DHA
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