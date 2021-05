Karşıyaka Belediye Bandosu'ndan mahalle konserleri - Son Dakika

Karşıyaka Belediye Bandosu tam kapanma sürecinde vatandaşlara bir nebze de olsa moral vermek ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla mahalle konserleri vermeye başladı. İlk konserlerini Hıdırellez dolayısıyla gerçekleştiren bando; Cumhuriyet, Mustafa Kemal, İnönü ve Nergiz mahallelerine giderek çevre sakinlerine bayram coşkusu yaşattı. Karşıyakalılar, bandonun çaldığı şarkı ve marşlara balkonlarından neşeyle eşlik etti. Bandonun ertesi günkü durakları ise Bahçelievler, Alaybey, Şemikler, Bostanlı, Atakent ve Aksoy mahalleleri oldu. Vatandaşlar müzik ziyafetlerini büyük ilgiyle karşıladı.

"HALKIMIZIN YANINDAYIZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Belediye Bandomuz, bu zor ve sıkıntılı günlerde vatandaşlarımızın yüzünü güldürebilmek, keyifli anlar yaşamalarını sağlamak için 'Hıdırellez coşkusu her yerde'sloganyla iki gün boyunca ilçemizin dört bir yanında muhteşem konserler verdi. Ramazan Bayramı'nda, 19 Mayıs'ta, sokağa çıkma kısıtlaması olan diğer günlerde de sanatla halkımıza desteğimizi göstermeye, 'Müzik her yerde' demeye devam edeceğiz. Sadece rutin belediyecilik çalışmaları ile değil, ihtiyaç olan ve gücümüzün yettiği her konuda halkımızın yanındayız" dedi.